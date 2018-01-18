ارتفاع التداولات بالبورصة بنحو 2 مليار جنيه بدعم مشتريات أجنبية

المال- خاصارتفعت قيم التداول بالبورصة بنحو ملياري جنيه الأسبوع الحالي بدعم من مشتريات الأجانب التي سجلت بمفردها قرب الـ1.5 مليار جنيه. سجلت قيم التداول ما قيمته 8.3 مليار جنيه هذا الأسبوع، بكمية 1.627 مليار ورقة مالية، عبر 154 ألف عملية، مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه، بكمية 1.143 مليار ورق

المال- خاص

ارتفعت قيم التداول بالبورصة بنحو ملياري جنيه الأسبوع الحالي بدعم من مشتريات الأجانب التي سجلت بمفردها قرب الـ1.5 مليار جنيه.

سجلت قيم التداول ما قيمته 8.3 مليار جنيه هذا الأسبوع، بكمية 1.627 مليار ورقة مالية، عبر 154 ألف عملية، مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه، بكمية 1.143 مليار ورقة مالية، عبر 120 ألف عملية.

واستحوذ المستثمرين المحليين على ما نسبته 68.81% من المعاملات ، بينما كان نصيب الأجانب 21.07% مع اتجاه للشراء بصافي 1.49 مليار جنيه، بينما كان نصيب العرب 10.12% من التعاملات ، مع اتجاه بيعي قيمته 50.70 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

يشار إلى أن تعاملات الأجانب والعرب غلب عليها الطابع الشرائي منذ بداية العام الحالي بقيمة 2.3 مليار جنيه، و 25.65 مليون جنيه على الترتيب ، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وكان نصيب المؤسسات من التعاملات الأسبوع الماضي نحو 52% من إجمالي التعاملات، بينما كان نصيب الأفراد 48%، واتجهت المؤسسات للشراء بصافي 201.37 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

