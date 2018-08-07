ارتفاع البورصة في المستهل وتوقعات بالإغلاق فوق 15700 نقطة

منى عبدالباري:استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي لمؤشراتها بدعم مشتريات محلية، وسط توقعات بالإغلاق عند مستوى 15705 نقطة لمؤشر EGX30.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.13%، إلى مستوى 15665 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.09% إلى مستوى 747

منى عبدالباري:

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي لمؤشراتها بدعم مشتريات محلية، وسط توقعات بالإغلاق عند مستوى 15705 نقطة لمؤشر EGX30.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.13%، إلى مستوى 15665 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.09% إلى مستوى 747.4 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.10% إلى مستوى 1936.9 نقطة.

وسجلت مشتريات المستثمرين المحليين صافي 1.7 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع بصافي 285.6 ألف جنيه، و 1.5 مليون جنيه على الترتيب.

وبلغت قيمة التداولات 17.8 مليون جنيه من خلال التداول على 4.7 مليون ورقة مالية، عبر 944 ألف عملية منفذة.

وتوقع محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية تحرك المؤشر الثلاثيني صوب مستوى 15705 نقطة، والمؤشر السبعيني نحو 749 نقطة بنهاية تعاملات اليوم.

فيما توقع تحركات محدودة لسهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأعلى على المؤشر الثلاثيني ليتحرك بين مستويات 84 و 85.5 جنيه .

وعلى صعيد تحركات ابرز الأسهم على المؤشر الثلاثيني رجح الأعصر تحرك سهم جلوبال تيليكوم صوب 4.25 جنيه، وبالم هيلز للتعمير صوب 3.65 جنيه، والحديد والصلب المصرية نحو 7.65 جنيه، وشركة الصناعات الكيماوية المصرية 5.20 جنيه، وسهم القلعة للاستشارات المالية نحو 3.55 جنيه.

وعلى صعيد أبرز اسهم المؤشر السبعيني رجح الأعصر تحرك سهم أوراسكوم للتنمية مصر نحو 6.60 جنيه، وسهم الشمس لللإسكان والتعمير صوب 6.60 جنيه، ومينا للاستثمار السياحي صوب 2.75 جنيه.

وقال الأعصر إن مواصلة مؤشرات السوق تحركاته الإيجابية باقي الأسبوع سيؤمن للمؤشر الثلاثيني إغلاق عند مستويات 15900 نهاية الأسبوع الحالي، وهو ما يمهد لارتفاعات جديدة الأسبوع المقبل.

وقال بنك استثمار فاروس إن المؤشر الثلاثيني يسيطر عليه حاليا تحركات عرضية في نطاق 6.5% بين 15000 و 16000 نقطة، مع توقعات بتعرضه لموجات جنى أرباح عند المستوى الأخير .

وأشار بنك الاستثمار أنه في حالة اختراق المؤشر حاجز 16,000 نقطة اختراقًا واضحًا ، من الممكن أن نحصل على إشارة تعافي على المدى القصير، كما قد يتهيأ المشهد إلى تسجيل ارتداد مربح في سياق الاتجاه الحالي الصاعد على المدى المتوسط.

ولفت إلى أنه يتوقع أن تشهد حزمة من الأسهم اتجاها شرائيا بجلسة اليوم ومن بينها العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية لتطوير صناعة البناء، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والشمس للإسكان والتعمير، وجلوبال تيليكوم، والمصرية للاتصالات، ودومتي، والحديد والصلب المصرية، والقاهرة للزيوت والصابون، والعامة لصناعة الورق.