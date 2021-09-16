اقتصاد وأسواق

ارتفاع البورصة العالمية يصعد بصادرات الألومنيوم إلى 379 مليون دولار

بنحو 56% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021
أحمد اللاهوني 9:16 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21 9:16 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21

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ارتفعت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 56%، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021، لتسجل 379 مليون دولار، مقابل 243 مليونًا خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحسب أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء.

أرجع إيهاب العلوانى، رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمى لـ»مصر للألومنيوم»، ارتفاع صادرات القطاع إلى عدة أسباب، أبرزها زيادة الطلب على الخام المصرى، لما يتمتع به من جودة عالية تمكنه من المنافسة القوية بالأسواق الخارجية.

وقال العلوانى، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»: إن ارتفاع أسعار الخام العالمية يعتبر من أهم أسباب زيادة صادرات الألومنيوم، إلى جانب جنون أسعار علاوات التشغيل.

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وأوضح أن سوق تصدير الألومنيوم المصرى فى أقوى حالاتها نظرًا لارتفاع الطلب، خاصة من الدول التى كانت تعتمد على الصين فى وارداتها واتجهت حاليًا للسوق المصرية كبديل لمنتجات الصين بسبب أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن شركته تصدر حاليًا نحو 45 إلى %50 من إنتاجها.

يشار إلى أن أسعار خام الألومنيوم العالمية فى تزايد مستمر خلال الأشهر الماضية، حتى لامست مستوى 3 آلاف دولار للطن الأسبوع الحالى للمرة الأولى من 13 عامًا.

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ورفعت شركة مصر للألومنيوم التابعة لـ»القابضة للصناعات المعدنية»- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر سبتمبر الحالى، بقيم بين 2000 جنيه إلى 4500 جنيه، ليتراوح سعر الطن من 51 إلى 62 ألفًا بدون الضريبة.

يذكر أن صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية انخفضت بنحو 2% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021، لتسجل 2 مليار و998 مليون دولار، مقابل 3 مليارت و46 مليونًا خلال نفس الفترة من 2020.

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وبحسب تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء حصلت «المال» على نسخة منه فقد استحوذت 10 دول، تضم إيطاليا وإسبانيا وكندا والسعودية وليبيا وتركيا والولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل والإمارات، على نصيب الأسد من صادرات القطاع، بإجمالى مليار و883 مليون دولار.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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