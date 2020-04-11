ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11-4-2020

وتراجع الفلفل الرومي الصوب "توب ستار "بقيمة خمسين قرشا وسجل 6-6.5مقابل 6 جنيهات إلى 7 أمس ، والفلفل الرومي الصعيدى 2 حتى 3 جنيهات .

تباينت أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم السبت 11-4-2020، مع وفرة طرح العروة الجديدة ، وانخفضت أسعار الطماطم والباذنجان والكوسة والفلفل ، بينما ارتفع كل من البصل والبطاطس مع زيادة وتيرة التصدير لهما طبقا لتجار .

وأكد تجار فى السوق أن قفص الطماطم سجل من 40 إلى 60 جنيها والطماطم الصوب ، من 80-100جنيه ، بوزن 20 كيلو ، وارتفعت البطاطس بقيمة 25 قرشا لتسجل 175 إلى 3 جنيهات بدلا من 150قرشا لـ 3 جنيهات للكيلو أمس.

وتراجع الفلفل الرومي الصوب “توب ستار “بقيمة خمسين قرشا وسجل 6-6.5مقابل 6 جنيهات إلى 7 أمس ، والفلفل الرومي الصعيدى 2 حتى 3 جنيهات .

ولفت التجار إلى أن الفلفل الحامي “اوميجا “أنخفض خمسين قرشا ليتراوح بين 3-4 جنيهات بدلا من 450 قرشا أمس والفلفل البارد القديم من 3.5 والفلفل البارد الجديد 7 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخيار الصوب من 3 إلى 4.5 جنيه ،خيار بلدى عالى الجودة 4 إلى 5 جنيهات، والبصل ” المقور” ارتفع 25 قرشا ليسجل 225 قرشا إلى 22.5 مقابل 200 قرش أمس ،والبصل “الفتيل “275- 325 قرش .

وكشف التجار أن البصل الأحمر قديم تراوح بين 7 إلى 7.5جنيه ، بصل أحمر جديد ارتفع جنيها وسجل من 4- 4.5 جنيه مقابل 3.5 جنيه أمس ،و الكوسة انخفضت خمسين قرشا لتسجل 2-3 مقابل 250 قرشا إلى 3 جنيهات أمس ، والبسلة 5 والجزر 150قرشا لجنيهين .

وسجل كيلو الليمون 10جنيهات ،الباذنجان الرومى الصعيدى والبحيرة قديم انخفض 50 قرشا ليسجل من 250إلى 3 جنيهات،والباذنجان اسماعيلية انخفض 100قرش، وسجل 4إلى 5مقابل 5 جنيهات مقابل 550أمس ،الباذنجان العروس 350 قرشا ، والملوخية 350 قرشا .

وفيما يلي أسعار الخضروات فى أسواق التجزئة، حيث ارتفع البصل والبطاطس وتراجع الفلفل والباذنجان والكوسة والطماطم كالتالي:

الطماطم :من 3.5إلي 4.5 جنيه

الخيار : 7إلى 8جنيهات

البصل :من 5إلي 12جنيها

الليمون :10إلي 12جنيها

البامية:50جنيها

ورق عنب:40 جنيها

الملوخية :8إلي 10جنيهات للكيلو

الفلفل :8جنيهات إلي 12 جنيها

الباذنجان العروس الأسود :8 مقابل 10جنيهات أمس

الباذنجان الابيض :10جنيهات

الباذنجان الرومي الجديد : 8 جنيهات

البسلة : 10جنيهات

الفاصوليا: من 8إلى 14جنيها

البطاطس:من 4إلى 5مقابل ، 3.5 إلى 5 جنيهات

الكوسة : من 3.5إلي 6 جنيهات

الجزر : 6 جنيهات

القلقاس :12جنيها

الكرنب: من 7إلى 10 جنيهات

القرنبيط :8 جنيهات للواحدة

الثوم :7 جنيهات

البرتقال :8.5 جنيه

الموز :من 10إلى 12جنيها

الفراولة :من 5 إلى 10جنيهات

الكانتالوب :من 5 إلى 10جنيهات

التفاح : 25 جنيها

الخوخ :من 13 إلى 15جنيها

اليوسفي: 8.5 جنيه