ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11-4-2020

تباينت أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم السبت 11-4-2020، مع وفرة طرح العروة الجديدة ، وانخفضت أسعار الطماطم والباذنجان والكوسة والفلفل ، بينما ارتفع كل من البصل والبطاطس مع زيادة وتيرة التصدير لهما طبقا لتجار .
وأكد تجار فى السوق أن قفص الطماطم سجل من 40 إلى 60 جنيها والطماطم الصوب ، من 80-100جنيه ، بوزن 20 كيلو ، وارتفعت البطاطس بقيمة 25 قرشا لتسجل 175 إلى 3 جنيهات بدلا من 150قرشا لـ 3 جنيهات للكيلو أمس.
وتراجع الفلفل الرومي الصوب “توب ستار “بقيمة خمسين قرشا وسجل 6-6.5مقابل 6 جنيهات إلى 7 أمس ، والفلفل الرومي الصعيدى 2 حتى 3 جنيهات .
ولفت التجار إلى أن الفلفل الحامي “اوميجا “أنخفض خمسين قرشا ليتراوح بين 3-4 جنيهات بدلا من 450 قرشا أمس والفلفل البارد القديم من 3.5 والفلفل البارد الجديد 7 جنيهات.
وأوضح التجار أن سعر الخيار الصوب من 3 إلى 4.5 جنيه ،خيار بلدى عالى الجودة 4 إلى 5 جنيهات، والبصل ” المقور” ارتفع 25 قرشا ليسجل 225 قرشا إلى 22.5 مقابل 200 قرش أمس ،والبصل “الفتيل “275- 325 قرش .
وكشف التجار أن البصل الأحمر قديم تراوح بين 7 إلى 7.5جنيه ، بصل أحمر جديد ارتفع جنيها وسجل من 4- 4.5 جنيه مقابل 3.5 جنيه أمس ،و الكوسة انخفضت خمسين قرشا لتسجل 2-3 مقابل 250 قرشا إلى 3 جنيهات أمس ، والبسلة 5 والجزر 150قرشا لجنيهين .
وسجل كيلو الليمون 10جنيهات ،الباذنجان الرومى الصعيدى والبحيرة قديم انخفض 50 قرشا ليسجل من 250إلى 3 جنيهات،والباذنجان اسماعيلية انخفض 100قرش، وسجل 4إلى 5مقابل 5 جنيهات مقابل 550أمس ،الباذنجان العروس 350 قرشا ، والملوخية 350 قرشا .
وفيما يلي أسعار الخضروات فى أسواق التجزئة، حيث ارتفع البصل والبطاطس وتراجع الفلفل والباذنجان والكوسة والطماطم كالتالي:
الطماطم :من 3.5إلي 4.5 جنيه
الخيار : 7إلى 8جنيهات
البصل :من 5إلي 12جنيها
الليمون :10إلي 12جنيها
البامية:50جنيها
ورق عنب:40 جنيها
الملوخية :8إلي 10جنيهات للكيلو
الفلفل :8جنيهات إلي 12 جنيها
الباذنجان العروس الأسود :8 مقابل 10جنيهات أمس
الباذنجان الابيض :10جنيهات
الباذنجان الرومي الجديد : 8 جنيهات
البسلة : 10جنيهات
الفاصوليا: من 8إلى 14جنيها
البطاطس:من 4إلى 5مقابل ، 3.5 إلى 5 جنيهات
الكوسة : من 3.5إلي 6 جنيهات
الجزر : 6 جنيهات
القلقاس :12جنيها
الكرنب: من 7إلى 10 جنيهات
القرنبيط :8 جنيهات للواحدة
الثوم :7 جنيهات
البرتقال :8.5 جنيه
الموز :من 10إلى 12جنيها
الفراولة :من 5 إلى 10جنيهات
الكانتالوب :من 5 إلى 10جنيهات
التفاح : 25 جنيها
الخوخ :من 13 إلى 15جنيها
اليوسفي: 8.5 جنيه