ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 17-5-2022

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة تأرجحها اليوم الثلاثاء17 -5-2022 وتراوحت الطماطم بين 10 جنيهات إلى 12جنيها والخيار 5جنيهات ،والبطاطس 8 جنيهات بدلا من 6.5جنيه ،الفلفل 6 جنيهات والعنب البلدي 40 جنيها ،والباذنجان 5 جنيهات ،طبقا لتجار في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

و تفاوت سعر عداية الطماطم بسوق العبور بين 80 جنيها إلي 170 جنيها،وسجل الفلفل البلدي 3 جنيهات ، والليمون 14 جنيها ، والكوسة ،الخيار بجنيه واحد وربع إلى جنيهين ، والباذنجان العروس 3 جنيهات ، والباذنجان الرومي 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

ولفت التجار إلي أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ونصف ، والبطاطا 4 جنيهات ،و رابطة الخضرة مثل البقدونس ، الكسبرة، الشبت و الجرجير نصف جنيه ، والبسلة والفاصوليا 10 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان الاحمر 16 جنيها والباذنجان الأبيض والباذنجان الملون 5 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الأحمر 16 جنيها ، والفلفل الحامي 7 جنيهات ، والكوسة 5 جنيهات ، البطاطس الجديدة 7 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان العروس 5 جنيهات ،و الجزر 6 جنيهات، والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة ، والملوخية 8 جنيهات للكيلو ، والليمون 18 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر الجوافة بين 10 جنيهات إلى 15 جنيها ،والفراولة 8.5 جنيه ،الموز البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 10 إلي 20 جنيها .

وذكر التجار أن سعر التفاح 25 جنيها ،والبلح الجاف 25 جنيها إلي 60 جنيها ، والكاكا 15جنيها ، الكيوي 35 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 30 جنيها ، والبرقوق 40 جنيها ، والكمثرى 40 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

أسعار الفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر العنب الاحمر المستورد ب55 جنيها ، عنب أسود مستورد 50 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات .

وأضافوا أن البرتقال أبو سرة 10 جنيهات ، واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 7.5 جنيه .