ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 10-10-2023

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 10-10-2023 وتراوحت الطماطم بين 10 جنيهات و12 جنيها بحسب الجودة والبطاطس 18 جنيها والفلفل 20 جنيها والخيار 12 جنيها والكوسة 14جنيها والبصل 25 جنيها والجزر 30 جنيها والباذنجان 10 جنيهات طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلي أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها إلي 200 جنيه والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 6 جنيهات والكوسة 7 جنيهات والخيار 5 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 10 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهين و والجرجير جنيهين للحزمة و الفاصوليا 20 جنيها والبامية 40 جنيها و 45 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه و6.5 جنيه والباذنجان العروس 10 جنيهات،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والباذنجان الملون 13 جنيها والخيار البلدي 8 جنيهات والخيار الصوب 10 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات والفواكه

وأوضح التجار أن سعر البصل الأصفر 26 جنيها والبصل الأحمر 26 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 6.5 جنيه و12 جنيها، ورق العنب 80 جنيها والفلفل البلدي 16 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 5جنيهات والجزر 30 جنيها والليمون 10 جنيهات إلي 16 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيها و البرقوق 50 جنيها والعنب الأحمر 30 جنيها والعنب البلدي 15 جنيها والبرتقال ابو سره 12جنيها والجوافة 8-18 جنيها والموز 15 جنيها إلى 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 65 جنيها والتفاح الأحمر 90 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيها إلى 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 200 جنيه والخوخ 50 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 20 جنيها إلي 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 25 جنيها.

وقال التجار إن سعر المانجو بمختلف أنواعها تراوحت من 30 جنيها و80 جنيها والمشمش 40 جنيها و45 جنيها والبطيخ 70 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12 و25 جنيها.

وأشار التجار إلي أن البرتقال البلدي 50 جنيها والبرتقال الصيفي 55 جنيها والتين 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية 35 جنيها والبلح البرحي 45 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 10 جنيهات للكيلو.