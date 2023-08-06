ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 6-8-2023

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 6-8-2023 وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات والخيار 16 جنيهاو الكوسة 12 جنيها الفلفل 14 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والليمون 40 جنيها والفلفل الألوان 24 جنيها والبصل 20 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوحت بين 120 جنيها إلى 160 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 18 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وألمح التجار إلي أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 10 جنيهات للكيلو والبطاطس 13 جنيها بدلا من 12 جنيها.

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 30 جنيها والبامية 25 جنيها .

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس 6.5 جنيه ،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 14 جنيها والخيار الصوب 15 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه علي الأقل والثوم 22 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار إن سعر البصل الأصفر 20 جنيها علي الأقل والبصل الأحمر 20 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 12 جنيها و ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 16 جنيها والليمون 12 إلى 50 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 12 جنيها و البرقوق 45 جنيها و العنب الأحمر 20 جنيها و العنب البناتي 15 جنيها بدلا من 20 جنيها و البرتقال 20 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 12.5 جنيه و 17.5 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها .

أسعار الخضروات والفواكه

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 50 جنيها والتفاح الأحمر 60 جنيها والتفاح الأخضر 65 جنيها والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 17.5 جنيه والكنتالوب 12 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 15 جنيها إلى 70 جنيها والمشمش 20 جنيها إلى 25 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط .

وأكد التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيها والبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية 30 جنيها.