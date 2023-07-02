ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 2-7-2023

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 2-7-2023 وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات والبامية 40 جنيها والبصل 18 جنيها والبطاطس ارتفعت إلى 12 جنيها والخيار 12 جنيها والكوسة 16 جنيها والباذنجان 8 جنيهات والجزر 12 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار.

وأكد التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوحت بين 60 جنيها إلي 120 جنيها والفلفل الحامي 10 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 7 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

ولفت التجار إلى أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 8 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 15 جنيها والباذنجان الرومي 8 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والبصل الذهبي 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 8 إلى 12 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 20 جنيها.

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 12 جنيها والليمون 24 جنيها والثوم 40 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 15 جنيها والمشمش 40 جنيها والبرقوق 40 جنيها والعنب الأحمر 30 جنيها والعنب الأخضر 25 جنيها والبرتقال 15 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 20 جنيها والكمثرى 45 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها.

وكشف التجار أن سعر المانجو تراوح من 25 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والشمام 10 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة.

وقال التجار إن البرتقال البلدي 15 جنيها والبرتقال الصيفي 15 جنيها والتين 50 جنيها.