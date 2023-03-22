ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 22-3-2023

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة الصعود اليوم الأربعاء 22-3-2023 تزامنا مع دخول شهر رمضان وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات والبطاطس 9 بدلا من 8 جنيهات والكوسة 17 جنيها للكيلو بدلا من 14 جنيها والخيار 12 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والبسلة 17 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 90 جنيها إلى 100 جنيه والفلفل الحامي 14 جنيها والليمون 5 جنيهات والكوسة 8 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 7 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والسبانخ والملوخية 14: جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 35 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الأبيض 25 جنيها والباذنجان الملون 25 جنيها والباذنجان العروس 14 جنيها والباذنجان الرومي 8 جنيهات والخيار 12 جنيها .

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر 16 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 17 جنيها و البطاطس 9 جنيهات والقلقاس 14 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

وقال التجار إن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 10 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 8 جنيهات والفلفل الحامي 30 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 10 جنيهات إلى 15 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وأشار التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والأفوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وكشف التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وذكر التجار أن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها.