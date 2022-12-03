ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 3-12-2022

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 3- 12- 2022 ، وتأرجحت الطماطم بين 4 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والبطاطس 10 جنيهات بدلاً من 8 جنيهات أمس ، والبسلة السكري 18 جنيها ، والكوسة 10 جنيهات ، الباذنجان الرومي 8 جنيهات والكرنب 12 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها، والفلفل الحامي 5 جنيهات، والليمون 5 جنيهات، والكوسة 4 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات،والقلقاس 4 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 3 جنيهات ونصف إلى 5 جنيهات للواحدة، والبروكلي 12 جنيها، والقرنبيط 5 إلى 10 جنيهات، والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات، والسبانخ 12 جنيها للكيلو ، والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه، والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير نصف جنيه،والبسلة 18 جنيها ، الفاصوليا 10 جنيهات ،والفلفل الألوان 20 جنيها، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات ،والباذنجان العروس 6.5 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والخيار الصوب 8 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر البصل الأحمر 8 جنيهات ، والبصل الأصفر 8 جنيهات، الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 12 جنيها، والكوسة 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، البطاطس 8 جنيهات إلى 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات، والجزر 8 جنيهات ،والملوخية جنيهين ونصف، والليمون 12 جنيها، والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ، والثوم 13 جنيها.

وقال التجار أن سعر البرتقال اليوسفي 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه ، والجوافة 10 جنيهات ،والرمان 10 إلى 12جنيها،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 10 جنيهات ،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

و التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها، والعنب الكرمسون 20 جنيها ،والتفاح الأحمر تراوح من 25 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 12 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ، والأفوكادو 80 جنيها ،والخوخ المستورد 20 جنيها ، والكمثرى 17 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 20 جنيها إلي 40 جنيها ، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها، والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 25 إلى 30 جنيها،والعنب الكرمسون بـ 20 جنيها ، الكنتالوب 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والشمام 10 جنيهات ،والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الأقل.

ولفت التجار إلي أن سعر التين الأبيض 12 إلى 15 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 12 جنيها، والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات، والبرتقال البلدي 8 جنيهات، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.