ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 29-10-2022

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 29- 10- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات ، والباذنجان 10 جنيهات والكوسة والخيار 10 جنيهات ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والبطاطس والفاصوليا 12 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 110 جنيهات، والفلفل الحامي 4 جنيهات، والليمون 7 جنيهات ، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات ، والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 5 جنيهات.

وأشار التجار إلي أن سعر الكابوتشا 7 جنيهات للواحدة للمستهلك ، والبروكلي 15 جنيها ، والقرنبيط 12 جنيها للواحدة والكرنب الأحمر ، والأبيض 12 جنيها ، والسبانخ 15 جنيها للكيلو والكرنب 20 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البطاطا 4 جنيهات ، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا، الفاصوليا 16 جنيها على الأكثر ، والفلفل الألوان 20 جنيها، والباذنجان الأبيض 12 جنيها ، والباذنجان الملون 12 جنيها، والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والخيار من 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

وقال التجار إن البصل الأحمر 6.5 جنيه ، والبصل الأصفر 6 جنيهات ونصف ،الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها ، والقثاء 5 جنيهات ، والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 8 جنيهات إلى 12 جنيها ،البطاطس 12 جنيها ،والقلقاس 12 جنيها ،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات،والجزر 10 جنيهات ،والملوخية جنيهين ونصف ، والليمون 12 جنيها إلى 15 جنيها،والبامية من 20 جنيها إلى 30 جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والثوم 12 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الجوافة سجلت 7.5 جنيه، والرمان من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والعنب الاخضر 15 جنيها،والعنب الأحمر 12.5جنيه ،الموز البلدي 12 جنيها إلى 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 8 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ، والتفاح الأحمر 15 إلى 35 جنيها ، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 30 جنيها ، والافوكادو 60 جنيها ، والخوخ 20 جنيها ، والكمثرى 12 جنيها إلى 15 جنيها ، والرمان 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

وألمح التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والتفاح الأخضر 40 جنيها ، والتفاح الأمريكي 35 جنيها ، والبرقوق الأسود 35 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ، ومانجو الفونسو 20 جنيها والمانجو النعومي 20 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو الزبدية 20 جنيها، والمانجو الكيت أو الكنت 20 جنيها، والعنب الأسود البلدي 15 جنيها، والعنب الكرمسون 12 جنيها ، الكنتالوب 10 جنيهات ، والشمام 12 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر التين الأبيض 12 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات ، والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.