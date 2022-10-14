ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 14-10-2022



صعدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 14-10-2022 وارتفعت البطاطس إلى 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات، الطماطم 6.5 جنيه، والباذنجان الرومي 8 جنيهات بدلا من 7، والباذنجان العروس والأبيض 11 جنيها، والكوسة 12 جنيها، الجزر 10 جنيهات بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار بأن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 إلى 120 جنيها، والفلفل الحامي 4 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات،والكوسة 5 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ،والباذنجان 5 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر البطاطا للمستهلك ب 5 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 16 جنيها ،والفلفل الألوان من 12 جنيها إلى 30 جنيها والباذنجان الأبيض 11 جنيها، والباذنجان الملون 11جنيها، والباذنجان العروس 11 جنيها ،والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والخيار من 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن البصل الاحمر 6 جنيهات،والبصل الأصفر 6.5 جنيه ، الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها ، والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 10 جنيهات إلى 12 جنيها،البطاطس 9 جنيهات إلى 12 جنيها، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 11 جنيها، والجزر 6.5 جنيه،والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 12 جنيها إلى 15 جنيها ،والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 7 جنيهات ، والثوم 10 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار أن سعر الجوافة من 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات ، والرمان من 5 جنيهات إلى 10جنيهات ،والعنب الأصفر 15 جنيها ،والعنب الأحمر 12.5 جنيه ، والمشمش 35 جنيها ،الموز البلدي 6.5 جنيه 17 جنيها ونصف ، والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ،والتفاح الأحمر 22 إلى 35 جنيها ، والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها،والافوكادو 60 جنيها ، والخوخ 25 جنيها،والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها ، والرمان 5 و10 جنيهات .

أسعار الفاكهة

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها،والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 30 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ،ومانجو الفونسو 20 جنيها .

وكشف التجار أن سعر المانجو نعومي 20 جنيها، والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 12 جنيها،والشمام 10 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر التين الابيض ب10 جنيهات ، والتين البرشومي الأسود 8و10 جنيهات ، و البرتقال أبو سرة 8و 10 جنيهات ، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .

