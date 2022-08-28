ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 28-8-2022

تذبذبت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأحد 28- 8- 2022 ،وتراوحت الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات بدلاً من 6.5 جنيه، البصل الأحمر 3.5 جنيه ،والباذنجان الرومي 5 جنيهات ، والفلفل الحار 6 جنيهات إلى 8 جنيهات ،والبطاطس 10 جنيهات ، والفاصوليا 36 جنيها في سوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 70 جنيها إلي 80 جنيها ،والفلفل الحامي 3 جنيهات ، والليمون 12 جنيها ،والكوسة 4 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر البطاطا للمستهلك 4 جنيهات،و البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا ، الفاصوليا 36 جنيها ،والفلفل الألوان 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس / الرومي 6 جنيهات ونصف .

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 10 جنيهات، والقثاء 6.5 جنيه ،والفلفل الرومي 6 جنيهات، والكوسة 12 جنيها،البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات،والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 5 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 10 جنيهات إلى 20 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات ، والعنب الأحمر 12 جنيها ونصف ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 15 جنيها .

وذكر التجار أن سعر التفاح المستورد الأصفر 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 30 إلى 40 جنيها ،والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 17 جنيها، والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 35 جنيها ،والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 15جنيها، والكمثرى 12 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر 40 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 30 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ،والمانجو العويس 50 جنيها .

وذكر التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 12 جنيها ، عنب أسود ، والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 6.5 جنيه ،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وألمح التجار إلي أن سعر التين الابيض ب15جنيها، والتين البرشومي الأسود 8 جنيهات إلى 12 جنيها،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات ،والبرتقال البلدي 15جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .