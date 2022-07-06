ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 6-7-2022

قفزت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 6- 7- 2022 ، وسجلت البطاطس 8 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه أمس والفلفل الرومي 6.5 جنيه ، الطماطم 3.5 جنيه ، والخيار 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات ، والباذنجان 5 جنيهات البصل 3.5 جنيه ، في سوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 35 جنيها إلى 70 جنيها ، والفلفل البلدي 3 جنيهات، والليمون 22 جنيها ، والكوسة أو الخيار 3 جنيهات، والباذنجان جنيهين، والقلقاس 3 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للربطة ، الفاصوليا 12 جنيها ، والفلفل الألوان من 6 جنيهات إلى 12 جنيها ، والباذنجان الأبيض والملون والعروس 2.5 جنيه إلى 6 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر الفلفل / الشطة 11 جنيها ، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة 6.5 جنيه، البطاطس 8 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات ، والجزر 5 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون 40 جنيها ، والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 8.5 جنيه ، والعنب الأحمر 10 جنيهات ، والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار بأن سعر التفاح الأخضر 25 جنيها إلى 40 جنيها ، والتفاح الأحمر 40 جنيها ، والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 35 جنيها ، والأفوكادو 25 جنيها ، والخوخ 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ، والبرقوق 20 جنيها ، والكمثرى 35 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها.

أسعار الفاكهة

وقال التجار إن سعر العنب الأسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ، والعنب الكرمسون 10 جنيهات ، الكنتالوب 5 جنيهات ، والشمام 3.5 جنيه، والبطيخ من 15 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن.

ولفت التجار إلي أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7 جنيهات.