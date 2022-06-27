ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 27-6-2022

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 27- 6 – 2022 ، وتأرجحت الطماطم بين جنيهين إلى 4 جنيهات اليوم مقابل 3.5 جنيه، أمس والبطاطس 6 جنيهات بدلا من 4 جنيهات ، والبصل 3.5 جنيه ، والخيار 6.5 جنيه ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات ، الفلفل 8 جنيهات في سوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 80 جنيها ، والفلفل البلدي 3 جنيهات ، والليمون 16 جنيها ، والكوسة أو الخيار 4 جنيهات ، والباذنجان جنيهين ونصف ،والقلقاس 3 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر البطاطا الحلوة 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 15 جنيها ، والفلفل الألوان تراوح من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات ، والباذنجان الأبيض من جنيهين ونصف إلى 5 جنيهات، والباذنجان الملون 3.5 جنيه.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر الفلفل البلدي 8 جنيهات ، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة من جنيهين ونصف إلى 8 جنيهات ، البطاطس 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 3.5 جنيه ، والجزر 4 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون 32 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 2.5 جنيه.

وذكر التجار أن سعر العنب الأحمر 15 جنيها والعنب الاخضر 10 جنيهات ، والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والموز المستورد 15 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح من 20 جنيها إلى 40 جنيها ، والتفاح الأحمر 40 جنيها ، والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات،و الكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والأفوكادو 25 جنيها ، والخوخ 10 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ، والبرقوق 15 جنيها ، والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ،والعنب الكرمسون 12 جنيها ، الكنتالوب من 5 جنيهات ، والشمام 5 جنيهات ، والبطيخ من 20 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وألمح التجار إلي أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7 جنيهات.