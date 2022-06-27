ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين27-6-2022

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 27- 6 – 2022 ، وتأرجحت الطماطم بين جنيهين إلى 4 جنيهات مقابل 3.5 جنيه، أمس والبطاطس 6 جنيهات بدلا من 4 جنيهات ،والبصل 3.5 جنيه ،والخيار 6.5 جنيه ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات ،الفلفل 8 جنيهات في سوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 80 جنيها ، والفلفل البلدي 3 جنيهات ، والليمون 16 جنيها ، والكوسة أو الخيار 4 جنيهات ، والباذنجان جنيهين ونصف ،والقلقاس 3 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر البطاطا الحلوة 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 15 جنيها ، والفلفل الألوان تراوح من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات ، والباذنجان الأبيض من جنيهين ونصف إلى 5 جنيهات، والباذنجان الملون 3.5 جنيه .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الفلفل البلدي 8 جنيهات ، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة من جنيهين ونصف إلى 8 جنيهات ، البطاطس 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 3.5 جنيه ، و الجزر 4 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ،والليمون 32 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 2.5 جنيه .

وذكر التجار أن سعر العنب الأحمر 15 جنيها والعنب الاخضر 10 جنيهات ، والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والموز المستورد 15 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح من 20 جنيها إلى 40 جنيها ،والتفاح الأحمر 40 جنيها ، والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات،و الكاكا 15 جنيها ،الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 10 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ،والبرقوق 15 جنيها ،والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها .

وأوضح التجار إلي أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب من 5 جنيهات ،والشمام 5 جنيهات ، والبطيخ من 20 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وألمح التجار إلي أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7جنيهات .