ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأحد 14-3-2021

شهدت أسعار الخضروات مزيدا من التباين في سوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأحد 14-3-2021 ، حيث تدنت اسعار البصل والجزر والكوسة والباذنجان العروس الأسود ، مع استمرار ارتفاع جديد في البطاطس والفلفل والباذنجان الابيض والمخدد طبقا لتجار جملة في البورصات اليومية لأسواق الجملة .

وقال تجار بسوق العبور لـ”المال” أن أسعار البطاطس ارتفعت الي 3جنيهات مقابل 2.5أمس،و الفلفل الرومي من 5.5إلي 6.5 جنيه، الثوم الابيض 5جنيهات إلى 6جنيهات، والأحمر الجديد 8 جنيهات في أسعار الجملة.

اسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس الأسود تراجع الي 4.5جنيه بدلا من 5جنيهات ،والباذنجان الرومي اسماعيلية 6جنيهات،والباذنجان الرومي الجديد 5 ،والقديم 4جنيهات .

وأشار التجار إلى ارتفاع الباذنجان الأبيض من 4.5 جنيه إلي 5.5جنيه ،والباذنجان المخدد 7جنيهات بدلا من 8 ،والليمون من 14 إلى 15جنيها ، والكوسة 2.5جنيه إلي 3.5جنيه،والليمون” اضاليا” من 2 إلى 4 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر البسلة تراوح بين 5 جنيهات إلي 5.5جنيه، والفاصوليا انخفضت ما بين 7جنيهات حتي 13جنيها، بانخفاض 3جنيهات ،والجزر تراوح بين نصف جنيه حتي جنيه مقابل 75قرشا،وجنيه ونصف في السابق .

وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم تراوح بين 30جنيها حتي 65جنيها، وزن 20كيلو جرام ،بزيادة 15جنيها، والكيلو من جنيه واحد إلى جنيهان ونصف جنيه.

وكشف التجار أن البصل “الطازج” أو المقور تراوحت أسعاره من 150 إلى 175قرشا ، والبصل السوهاجي السبعيني “الفتيل ” تراجع بنحو 25قرشا ليسجل 175قرشا مقابل 200إلى 250قرشا أمس ،والبصل الخزين من 4جنيهات إلى4.5جنيه .

اسعار الخضروات في سوق العبور

ونوه التجار إلى أن كيلو البطاطس الجبلى تتراوح بين 180قرشا إلى 225قرشا،والبطاطس الفلاحي من 225إلي 300قرشا،مقابل250قرش، وبطاطس متوسطة الجودة 175قرشا إلى 180.

وأضاف التجار أن الخيار الصوب استقر ما بين 175قرشا إلى 225قرشا،والخيار الجديد جنيهين ونصف إلى 3.5 جنيه،وخيار بلدي بلطيم بكفر الشيخ من 3جنيهات إلي 5جنيهات .

وأوضح التجار على استمرار إرتفاع سعر الفلفل الحامي متراوحا بين 7 جنيهات إلي 8جنيهات ، و الصعيدي من3.5جنيه إلى 4جنيهات ،و الفلاحي 5جنيهات .

وذكر التجار أن أسعار البطاطا الحلوة لاتزال متوسطة في الأسواق وتراوح الكيلو من جنيهان إلي 3 جنيهات ،والقلقاس تراوح من 4جنيهات إلي 4.5جنيه ، والكوسة بين جنيه ونصف جنيه إلى 2.5جنيه .