ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 5-5-2023

تذبذبت أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الجمعة 5-5-2023، وتراوحت أسعار الباذنجان بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والفلفل البلدي والرومي 16جنيهًا، والطماطم 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، والخيار 8 جنيهات، وورق العنب 25 جنيهًا، والبامية 40 جنيهًا على الأقل، والفاصوليا 25 جنيهًا، والبطاطس 7.5 جنيه، بدلًا من 6.5 في سوق التجزئة.

أسعار الخضراوات اليوم

وأكد التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيه إلى 130 جنيهًا، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 12 جنيهًا، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 5 جنيهات، والقرنبيط 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات، والسبانخ والملوخية 14 جنيهًا للكيلو، والكرنب 15 جنيهًا، والبطاطس 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وذكر التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت/ الجرجير جنيه للحزمة، والبسلة 20 جنيهًا، والفاصوليا 25 جنيهًا، والفلفل الألوان 40 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات، والخيار 8 جنيهات على الأقل.

وأفاد التجار بأن سعر البصل الأحمر 15 جنيهًا، والبصل المقور 15 جنيهًا، والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، والكوسة 8 جنيهات، والبطاطس 8 جنيهات، وورق العنب 25 جنيهًا، والفلفل الحامي 16 جنيهًا، والبامية 40 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

ونوه التجار بأن سعر الجزر 8 جنيهات، والليمون 20 جنيهًا، والثوم 8 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر البرتقال أبو سرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، والجوافة 15 جنيهًا، والموز 10 جنيهات إلى 12.5 جنيه، والموز المستورد 25 جنيهًا، والعنب المستورد 80 جنيهًا، والعنب البلدي 50 جنيهًا.

وألمح التجار إلى أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهًا، والتفاح الأحمر تراوح من 30 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأخضر 80 جنيهًا، والكمثرى 80 جنيهًا، والكيوي 60 جنيهًا، والأفوكادو 120 جنيهًا، والخوخ المستورد 40 جنيهًا، والخوخ البلدي 15 جنيهًا، والفراولة 12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وقال التجار إن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 70 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر المانجو الكيت/ الكنت تراوح من 60 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والكنتالوب 15 جنيهًا، والبطيخ 30 جنيهًا للواحدة.

وذكر التجار أن البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 6.5 جنيه.