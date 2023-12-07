ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 7-12-2023

تذبذبت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس 7-12-2023، لتتأرجح الطماطم بين 6.5 جنيه و8 جنيهات، والبطاطس 20 جنيهًا، بدلًا من 18 جنيهًا، والخيار 18 جنيهًا، والفاصوليا 12 جنيهًا، والبسلة 30 جنيهًا، والبصل 35 جنيهًا، والباذنجان الرومي 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيهًا و160 جنيهًا، والفلفل الحامي 6 جنيهات، والليمون 8 جنيهات، والكوسة 9 جنيهات، والخيار 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

ونوه التجار بأن سعر الخس الكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة، والخس جنيه ونصف، والبروكلي 30 جنيهًا، والكرنب الأحمر والأبيض 20 جنيهًا، والملوخية 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات

وأشار التجار إلى أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه، والجرجير جنيه للحزمة، والفاصوليا 12 جنيهًا، والبامية 35 جنيهًا، والبسلة 30 جنيهًا.

وذكر التجار أن سعر البطاطا الحلوة 10 جنيهات، والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان المخدد 12 جنيهًا.

أسعار الخضراوات اليوم

ولفت التجار إلى أن سعر البصل تراوح بين 20 و28 جنيهًا، والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، وورق العنب 80 جنيهًا، والفلفل الحامي 12 جنيهًا.

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والجزر 12 جنيهًا، والليمون 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والكوسة 16 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر الشمام 15 جنيهًا، والبرقوق 50 جنيهًا، والعنب الأحمر 35 جنيهًا، والبرتقال أبو سره 15 جنيهًا، والجوافة 15 جنيهًا، والموز 15- 20 جنيهًا، واليوسفي 10- 15 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيهًا، والتفاح الأحمر 80 جنيهًا، والتفاح الأخضر 90 جنيهًا، و180 جنيهًا، والكمثرى 50 جنيهًا، والكيوي 80 جنيهًا، والأفوكادو 180 جنيهًا، والخوخ 50 جنيهًا.

وألمح التجار إلى أن سعر الكاكا 20 جنيهًا، والتفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا، والتين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، والكنتالوب 20 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر المانجو نعومي 40 جنيهًا، والفص 80 جنيهًا، والمشمش 40 جنيهًا، و45 جنيهًا، والبطيخ 80 جنيهًا للواحدة في المتوسط، والموز البلدي 12.5 جنيه و15 جنيهًا.

وأكد التجار أن البرتقال أبوسره 15 جنيهًا، والتين البرشومي 15و25 جنيهًا، والمانجو السكري والزبدية بـ35 جنيهًا، والبلح البرحي 50 جنيهًا، والبلح السماني والأسود والرطب 30 جنيهًا، والقشدة 80 جنيهًا.