ارتفاع البطاطس .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 6-10-2023

ارتفعت أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الجمعة 6-10-2023، وتراوحت الطماطم بين 14 جنيهًا إلى 16 جنيهًا، بحسب الجودة، والبطاطس 18 جنيهًا بدلًا من 14 جنيهًا، والكوسة 16 جنيهًا، والخيار الصوب 14 جنيهًا، والبصل 26 جنيهًا، والجزر 30 جنيهًا، والفلفل الرومي 20 جنيهًا، والثوم 40 جنيهًا، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأفاد التجار بأن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 250 جنيهًا إلى 300 جنيه، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 6 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 10 جنيهات، والبروكلي 10 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيهًا، والملوخية 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات

وأشار التجار إلى أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهان، والجرجير جنيهان للحزمة، والفاصوليا 30 جنيهًا، والبامية 40 جنيهًا و50 جنيهًا، والفلفل الألوان 30 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر البطاطا 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، والباذنجان العروس 11 جنيهًا، والباذنجان الأبيض 12 جنيهًا، والباذنجان الملون 13 جنيهًا، والخيار البلدي 8 جنيهات، والخيار الصوب 14 جنيهًا، والباذنجان الرومي 7.5 جنيه.

وأكد التجار أن سعر البصل الأصفر 26 جنيهًا، والبصل الأحمر 26 جنيهًا، والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 20 جنيهًا، والكوسة 6.5 جنيه و15 جنيهًا، وورق العنب 80 جنيهًا، والفلفل البلدي 16 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وقال التجار إن سعر الباذنجان الرومي 7.5 جنيه، والجزر 30 جنيهًا، والليمون 10 جنيهات إلى 16 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا، والبرقوق 35 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، والعنب الأحمر 25 جنيهًا، والعنب البناتي 20 جنيهًا، والعنب البلدي 12 جنيهًا، والبرتقال أبو سره 8.5 جنيه، والجوافة 25 جنيهًا، والموز 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، والعنب الأسود 35 جنيهًا.

وألمح التجار إلى أن سعر التفاح الأصفر 65 جنيهًا، والتفاح الأحمر 90 جنيهًا، والتفاح الأخضر 80 جنيهًا، و180 جنيهًا، والكمثرى 50 جنيهًا، والكيوي 80 جنيهًا، والأفوكادو 200 جنيه، والخوخ 50 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفواكه

وأشار التجار إلى أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، والبرقوق الأسود 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، والتين 25 جنيهًا، والكنتالوب 25 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوح من 30 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والمشمش 40 جنيهًا و45 جنيهًا، والبطيخ 70 جنيهًا للواحدة في المتوسط، والموز البلدي 12 و25 جنيهًا.

وأكد التجار أن البرتقال البلدي سجل 50 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 55 جنيهًا، والتين 25 جنيهًا، والمانجو السكري والزبدية 35 جنيهًا، والبلح البرحي 45 جنيهًا، والبلح السماني والأسود والرطب 10 جنيهات للكيلو.