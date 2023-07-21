ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 21-7-2023

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة تباينًا، اليوم الجمعة 21-7-2023، وارتفعت الطماطم بقيمة نصف جنيه، لتتراوح بين 6 و7 جنيهات، والخيار والكوسة 12 جنيهًا، والباذنجان العروس 10 جنيهات، والفلفل الألوان 24 جنيهًا، والبطاطس 14 جنيهًا، والبصل 22 جنيهًا، بسوق القطاعي، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأفاد التجار بأن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 12 جنيهًا، والكوسة 6 جنيهات، والخيار 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات.

وقال التجار إن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والسبانخ والملوخية 12 جنيهًا للكيلو، والبطاطس 14 جنيهًا.

أسعار الخضراوات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه، والجرجير جنيه ونصف الجنيه للحزمة، والفاصوليا 30 جنيهًا، والبامية 30 و35 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والخيار البلدي 10 جنيهات، والخيار الصوب 12 جنيهًا، والباذنجان الرومي 8.5 جنيه، والثوم 30 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر البصل الأصفر 22 جنيهًا، والبصل المقور 20 جنيهًا، والبصل الأحمر 22 جنيهًا، والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، والكوسة 12 جنيهًا، وورق العنب 25 جنيهًا، والفلفل البلدي 16 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات، والجزر 14 جنيهًا، والليمون 32 جنيهًا، والثوم 40 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر الشمام تراوح من 7 جنيهات إلى 12 جنيهًا، والبرقوق 45 جنيهًا، والعنب الأحمر 20 جنيهًا، والعنب الأخضر 20 جنيهًا، والبرتقال 17 جنيهًا، والجوافة 20 جنيهًا، والموز 17.5 جنيه، والعنب الأسود 30 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفواكه

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهًا، والتفاح الأحمر 30 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأخضر 50 جنيهًا، والتفاح البلدي 25 جنيهًا، والكمثرى 25 جنيهًا، والكيوي 50 جنيهًا، والأفوكادو 120 جنيهًا، والخوخ البلدي 20 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا.

وأضاف التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 20 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، والكنتالوب 15 جنيهًا، والمشمش 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، والبطيخ 40 جنيهًا للواحدة.

وذكر التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 20 جنيهًا، والتين 70 جنيهًا، والمانجو السكري والزبدية 25 جنيهًا.