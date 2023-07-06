ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة 6-7-2023

تفاوتت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 6-7-2023، وتراوحت الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، والبامية 16 جنيهًا، والبصل 20 جنيهًا، والبطاطس 12 جنيهًا، والخيار 16 جنيهًا، والكوسة 12 جنيهًا، والباذنجان 6.5 جنيه، والجزر 16 جنيهًا بسوق التجزئة، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأشار التجار إلى أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 12 جنيهًا، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات.

وألمح التجار إلى أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والسبانخ والملوخية 12 جنيهًا للكيلو، والبطاطس 8 جنيهات.

أسعار الخضراوات

ولفت التجار إلى أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه، والجرجير جنيه ونصف الجنيه للحزمة، والفاصوليا 12 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه، والخيار البلدي 12 جنيهًا، والخيار الصوب 15 جنيهًا، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 20 جنيهًا، والبصل المقور 20 جنيهًا، والبصل الذهبي 20 جنيهًا، والفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، والكوسة 8 إلى 12 جنيهًا، وورق العنب 25 جنيهًا، والفلفل البلدي 18 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وألمح التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات، والجزر 16 جنيهًا، والليمون 24 جنيهًا، والثوم 40 جنيهًا.

وأضاف التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا، والبرقوق 45 جنيهًا، والعنب الأحمر 30 جنيهًا، والعنب الأخضر 25 جنيهًا، والبرتقال 20 جنيهًا، والجوافة 20 جنيهًا، والموز 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، والعنب الأسود 30 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفواكه

وقال التجار إن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهًا، والتفاح الأحمر 30 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأخضر 50 جنيهًا، والتفاح البلدي 40 جنيهًا، والكمثرى 60 جنيهًا، والكيوي 50 جنيهًا، والأفوكادو 120 جنيهًا، والخوخ البلدي 20 جنيهًا.

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر المانجو تراوح من 35 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والكنتالوب 15 جنيهًا، والشمام 10 جنيهات، والبطيخ 40 جنيهًا للواحدة.

وأفاد التجار بأن البرتقال البلدي 20 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 20 جنيهًا، والتين 70 جنيهًا.