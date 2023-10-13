ارتفاع البصل وتراجع الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 13-10-2023

انخفضت أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الجمعة 13-10-2023، وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، بدلًا من 12 جنيهًا، بينما البصل 26 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا، والخيار والكوسة 14 جنيهًا، والفلفل الألوان 40 جنيهًا، والجزر 30 جنيهًا، والباذنجان العروس 12 جنيهًا، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 6 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وألمح التجار إلى أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 10 جنيهات، والبروكلي 10 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيهًا، والملوخية 12 جنيهًا للكيلو .

أسعار الخضراوات

وأفاد التجار بأن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهان، والجرجير جنيهان للحزمة، و الفاصوليا 16 جنيهًا، والبامية 40 جنيهًا، والفلفل الألوان 30 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه و6.5 جنيه، والباذنجان العروس 12 جنيهًا، والباذنجان الأبيض 12 جنيهًا، والباذنجان الملون 12 جنيهًا، والخيار البلدي 6.5 جنيه، والخيار الصوب 14 جنيهًا، والباذنجان الرومي 7 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر البصل الأصفر 26 جنيهًا، والبصل الأحمر 26 جنيهًا، والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، والكوسة 6.5 جنيه، و14 جنيهًا، وورق العنب 80 جنيهًا، والفلفل البلدي 16 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات، والجزر 30 جنيهًا، والليمون 10 جنيهات إلى 16 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا، والبرقوق 50 جنيهًا، والعنب الأحمر 30 جنيهًا، والعنب البلدي 15 جنيهًا، والبرتقال أبو سره 15 جنيهًا، والجوافة 12 جنيهًا، والموز 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفواكه

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 65 جنيهًا، والتفاح الأحمر 90 جنيهًا، والتفاح الأخضر 80 جنيهًا إلى 180 جنيهًا، والكمثرى 50 جنيهًا، والكيوي 80 جنيهًا، والأفوكادو 200 جنيه، والخوخ 50 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا، والتين 12 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، والكنتالوب 20 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 30 جنيهًا و80 جنيهًا، والمشمش 40 جنيهًا، و45 جنيهًا، والبطيخ 70 جنيهًا للواحدة في المتوسط، والموز البلدي 12 و25 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر البرتقال البلدي 50 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 55 جنيهًا، والتين 25 جنيهًا، والمانجو السكري والزبدية 35 جنيهًا، والبلح البرحي 40 جنيهًا، والبلح السماني والأسود والرطب 15 جنيهًا للكيلو.