ارتفاع البصل والبامية.. أسعار الخضراوات والفاكهة في الثامن من رمضان

تباينت أسعار الخضراوات في أسواق الجملة الجمعة 1-5-2020 الثامن من رمضان، وشهدت السوق انخفاضًا في الجزر والبسلة والفلفل والثوم، بينما ارتفع الخيار والبامية والقلقاس والبصل، واستقرار خضراوات أخرى.

وأكد تجار أن سعر الخيار تراوح من 5 إلى 6.5 جنيه، بزيادة نصف جنيه، والثوم الأبيض تراوح بين 11 و12 جنيهًا، بتراجع جنيه، والثوم الأحمر تراجع بنفس القيمة ليسجل من 14 إلى 15 جنيهًا، طبقًا لتجار في الأسواق.

وقال التجار إن سعر الطماطم استقر في الأسواق، وسجل القفص من 40 إلى 70 جنيهًا، والبطاطس تراجعت 25 قرشًا وسجلت 125 قرشًا إلى 225 قرشًا، مقابل 150 قرشًا إلى 250 قرشًا أمس.

وتراوح سعر الفاصوليا بين 300 و400 قرش، والبسلة 3 إلى 4 جنيهات، بدلًا من 400 إلى 500 قرشًا، والليمون تراوح الكيلو بين 9 و12، مقابل 10 إلى 12 جنيهًا.

أسعار الخضراوات بسوق العبور

الكوسة: من 300 قرش إلى 500 قرش



فلفل حامي عريض: من 2.5 إلى 3.5 جنيه

فلفل حامي قرون: من 3 إلى 3.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا

فلفل رومى صوب: من 2.5 إلى 3 جنيهات، بتراجع جنيه

جزر: من 150 قرشًا إلى 250 قرشًا، بانخفاض 50 قرشًا

بصل فتيل: من 200 إلى 300 قرش

بصل أحمر: من 250 إلى 300 قرش، بارتفاع 50 قرشًا

الباذنجان العروس أسود: من 150 إلى 200 قرش

الباذنجان الملون: 4 جنيهات

الباذنجان الأبيض: من 2 إلى 2.5 جنيه

الباذنجان الرومي: جنيه إلى 2 جنيه

البامية: من 25 إلى 27 جنيهًا، بارتفاع جنيه

الثوم الأحمر: من 14 إلى 15 جنيهًا

القلقاس: من 5 إلى 6 جنيهات، بارتفاع جنيه

الملوخية: من 5 إلى 6 جنيهات، بزيادة جنيه

أسعار الخضراوات والفاكهة في التجزئة

وسجلت أسعار الطماطم بالتجزئة 5 جنيهات، والخيار 10، والبصل 5، والبطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والكوسة 7، والجزر 7 جنيهات، والملوخية 10، والفلفل 10 جنيهات، والثوم والليمون 20 جنيهًا، والبامية 50 جنيهًا، وورق العنب 40، والباذنجان العروس 6 جنيهات، والرومي 4 جنيهات.

وسعر البرتقال الصيفي 10 جنيهات، والجوافة والفراولة 10 جنيهات، والموز 8، والخوخ 12 جنيهًا، والبطيخ يتراوح من 20 إلى 35 جنيهًا للواحدة، حسب الوزن، والتفاح 20 جنيهًا، والكانتالوب 10 جنيهات.