ارتفاع البصل الأحمر.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 30-11-2021

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 30-11-2021، وارتفع البصل الأحمر إلى 7 جنيهات بدلا من 6 أمس وسجلت الطماطم 2.5 جنيه، والخيار 7 جنيهات ، البطاطس 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، لدى باعة القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور للجملة تراوح من 25 جنيها وزن 20 كجم ، وسجل البصل والخيار 3.5 جنيه والجزر 4 جنيهات، والليمون 5 جنيهات، والبطاطس 6 جنيهات، والكوسة 3 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن حزمة البقدونس، الكسبرة، الشبت، أو الجرجير بنصف جنيه – قطاعي – والملوخية جنيهين للربطة، والبسلة 7 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان 20 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه، والخيار 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات.

وأضاف التجار أن سعر الفلفل الحار الأحمر 13 جنيها، والفلفل الحامي 7 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيها، والفاصوليا 8 جنيهات ، البطاطس 8 جنيهات، والفلفل الرومي 7 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة ، والقرنبيط 5 إلى 8 جنيهات للواحدة.

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن الفلفل الرومي 7 جنيهات، والباذنجان العروس 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات ، والجزر 6 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 8 جنيهات ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو، والليمون 10 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن الجوافة 8 جنيهات ، الموز البلدي 10 جنيهات، والموز المستورد 25 جنيها، والتفاح الأخضر 20 جنيها والبلح الأحمر 12 جنيها، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 30 جنيها، الافوكادو 40 جنيها.

وأفادوا بأن الرمان 8.5 جنيه ، والتفاح الأصفر 25 جنيها، والبرقوق الأسود 40 جنيها ، والقشطة 30 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح الأحمر 20 جنيها، الموز المستورد 20 جنيها.

أسعار الفاكهة

وأكد التجار أن سعر العنب الأسود ، وعنب كرمسون 20 جنيها، والعنب البلدي 12 جنيها، والعنب الأحمر 25 جنيها، والتين 15 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 8 جنيهات.

اسعار الفاكهة اليوم

وأوضحوا أن المانجو 35 جنيها للكيلو ، المانجو الفص 80 جنيها ، والعويسي من 35 جنيها إلى 40 جنيها ، والنعومي 30 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر المانجو الفونسو 45 جنيها، والمانجو دبشة 25 جنيها، والكمثرى 20 جنيها، والخوخ البلدي 15 جنيها إلى 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها، البرتقال أبو سرة 6.5 جنيه واليوسفي 8.5 جنيه.