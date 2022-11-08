ارتفاع البصل الأحمر.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 8-11-2022

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة الارتفاع اليوم الثلاثاء 8 – 11- 2022 ، وسجل الفلفل الحار والرومي 12 جنيها والجزر والباذنجان الأبيض والباذنجان العروس 6.5 جنيه على الأقل ، والبصل الذهبي 8 جنيهات ، وارتفع البصل الأحمر إلى 6.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات، الطماطم من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 110 إلي 120 جنيها، والفلفل الحامي 6 جنيهات، والليمون 6 جنيهات ،والكوسة 5 جنيهات ، والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 5 جنيهات ، والقلقاس 4 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات للواحدة ، والبروكلي 18 جنيها للكيلو ، والقرنبيط 15 جنيها للواحدة والكرنب الأحمر ، والأبيض 8 جنيهات للواحدة ، والسبانخ 12 جنيها للكيلو ، والكرنب 20 جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات اليوم

وقال التجار إن سعر البطاطا 5 جنيهات، والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، الفاصوليا 10 جنيهات علي الأقل ، والفلفل الألوان 24 جنيها ، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات ، والباذنجان العروس 10 جنيهات ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والخيار 8 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر البصل الأحمر 6.6 جنيه ، والبصل الأصفر 8 جنيهات ، الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 12 جنيها، والكوسة 10 جنيهات ، البطاطس 12 جنيها، والقلقاس 6.5 جنيه ،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر الباذنجان العروس 6.5 جنيه،والجزر 6.5 جنيه،والملوخية جنيهين ونصف ،والليمون 10 جنيهات ،والبامية من 16 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والثوم 13 جنيها .

ولفت التجار إلي أن سعر البرتقال اليوسفي 8 جنيهات ،والجوافة 7.5 جنيه،والرمان 8 جنيهات ، الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها،والعنب 8 جنيهات ونصف .

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ،والعنب الأحمر 15 جنيها،والتفاح الأحمر 17 جنيها إلى 35 جنيها ، والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 15 إلى 30 جنيها،والافوكادو 80 جنيها ، والخوخ 25 جنيها ، والكمثرى 12 جنيها إلى 15 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر 20 جنيها ، والتفاح الأمريكي 35 جنيها ، والبرقوق الأسود 35 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها ونصف ، والمانجو العويس 25 جنيها ، ومانجو الفونسو 20 جنيها ، والمانجو النعومي 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأفاد التجار أن سعر المانجو الزبدية 20جنيها ، والمانجو الكيت / الكنت 20 جنيها ، والعنب الكرمسون 12 جنيها ، الكنتالوب 10 جنيهات،والشمام 12 جنيها، والبطيخ 10 جنيهات للواحدة .

وقال التجار إن سعر التين الأبيض 12 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات ، والبرتقال أبو سرة 8 جنيهات إلي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 10 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .