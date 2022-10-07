ارتفاع البصل الأحمر.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 7-10-2022

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة تباينًا، اليوم الجمعة 7-10-2022، وتراوحت الطماطم بين 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، والباذنجان الرومي ارتفع إلى 7 جنيهات، بدلًا من 6.5 جنيه، والكوسة والجزر 12 جنيهًا، والفلفل الرومي 12 جنيهًا، والبطاطس والخيار 10 جنيهات بسوق القطاعي.

أسعار الخضراوات

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيهًا إلى 130 جنيهًا، والفلفل الحامي 4 جنيهات، والليمون 8 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 3 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وقال التجار إن سعر البطاطا للمستهلك 5 جنيهات، والبقدونس، الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشًا إلى جنيه، والفاصوليا 20 جنيهًا، والفلفل الألوان 20 جنيهًا، والباذنجان الأبيض 9 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات، والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 7 جنيهات، والخيار من 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضراوات اليوم

وكشف التجار أن البصل الأحمر سجل 6 جنيهات، والبصل الأصفر 6.5 جنيه، والفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيهًا، والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والفلفل الرومي 12 جنيهًا، والكوسة 5 جنيهات إلى 12 جنيهًا، والبطاطس 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، وورق العنب 60 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والملوخية جنيهان ونصف للحزمة، والليمون 12 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، والبامية من 16 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، والباذنجان الرومي 7 جنيهات، والثوم 12 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وألمح التجار إلى أن سعر الجوافة من 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والعنب الأصفر 15 جنيهًا، والعنب الأحمر 12.5 جنيه، والمشمش 35 جنيهًا، والموز البلدي 15 جنيهًا، والموز المستورد 25 جنيهًا، والعنب البلدي 10 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيهًا، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيهًا، والتفاح البلدي 12 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، والكاكا 12 جنيهًا، والكيوي 35 جنيهًا، والأفوكادو 70 جنيهًا، والخوخ 30 جنيهًا، والكمثرى 12 جنيهًا إلى 17 جنيهًا، والرمان 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيهًا، والتفاح الفرنساوي 40 جنيهًا، والبرقوق الأسود 35 جنيهًا، ومانجو زبدية 17 جنيهًا، والمانجو السكري 18 جنيهًا، والمانجو العويس 25 جنيهًا، ومانجو الفونسو 18 جنيهًا.

وذكر التجار أن سعر المانجو نعومي 27 جنيهًا، والعنب الأسود البلدي 15 جنيهًا، والعنب الكرمسون 12 جنيهًا، والكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 5 جنيهات، والبطيخ من 30 جنيهًا إلى 70 جنيهًا للواحدة حسب الوزن.

وأضاف التجار أن سعر التين الأبيض 15 جنيهًا، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 12 جنيهًا، والبرتقال البلدي 8 جنيهات، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.