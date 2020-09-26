ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة السبت 26-9-2020

ارتفعت أسعار الخضروات واستقرت الفاكهة في السوق اليوم السبت 26-9-2020 وسجل البصل الأحمر 7 جنيهات مقابل 5 جنيهات قبل ساعات والبصل الذهبى بلغ 6.5 بدلا من 6 جنيهات أمس ، الطماطم بين 2.5 إلي 3.5 جنيه والبطاطس 5 جنيهات والفلفل الرومي والخيار الصوب 8 جنيهات طبقا لعدد من التجار.

ولفت التجار إلى أن الخيار البلدي سجل 5 جنيهات، وورق العنب 30 جنيها والكوسة والجزر 7 جنيهات والكابوتشا 7 جنيهات للواحدة والباذنجان العروس الأبيض والأسود 5 جنيهات والباذنجان الرومي 3.5.

ونوه التجار إلى أن الفلفل الألوان والفاصوليا والبامية سجل كل منها 20 جنيها للكيلو والثوم الأبيض 33 جنيها ، والثوم الأحمر 35 والملوخية تراوحت بين جنيه ونصف للحزمة إلى 2 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الحامي 8 جنيهات ، والباذنجان المخدد أو الملون من 6 إلى 7 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، فى أسواق التجزئة والليمون 8 جنيهات للكيلو.

وأشار التجار إلى أن المانجو الفص من 40 إلى 60 جنيها والعويس 30 إلى 35 والتفاح المستورد الأحمر والأخضر 20 جنيها الكمثرى 12 جنيها والتين 10 إلى 12 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والبلح البرحي انخفض إلى 15 جنيها مقابل 20 والعنب البلدي 4 جنيهات بدلا من 5.

و أكد التجار أن سعر البرقوق 20 جنيها، والعنب البناتي أحمر -أخضر من 7.5 إلى 10 والعنب البلدي من 5 إلى 6.5 والكنتالوب 10 جنيهات والبطيخ من 30 إلى 50 جنيها.

و المح التجار إلى أن سعر الموز البلدي الجبلي عالي الجودة 17 جنيها والبلدي 15، ومانجو زبدية من 15 إلي 17 جنيها، والجوافة الفلاحي 7.5 إلى 8 ، والرمان من 5 جنيهات إلى 6.5 والمانجو نعومي 20 جنيها.

قائمة أسعار الخضروات والفاكهة

ورق عنب : 30 جنيها

الباذنجان العروس : 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 3.5 جنيه

الباذنجان المخدد: 7 جنيهات

الليمون: 8 جنيهات

فلفل رومي : 8 جنيهات

فلفل ألوان : 20 جنيها

بامية : 20 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 7 جنيهات

الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد :25 جنيها

موز بلدي :17 جنيها

العنب البناتي الأحمر :10 جنيهات

العنب البناتي الأخضر: 15 جنيها

العنب البلدي: 5 جنيهات

البرقوق: 20 جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 20 جنيهًا

التفاح السكرى الأحمر: 20 جنيهًا

بلح برحي : 30 جنيهًا

أناناس : 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

البطيخ :من 20 إلى 45 جنيها

الكنتالوب: 10 جنيهات