ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 6-3-2023

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباينا اليوم الإثنين 6-3-2023 وسجل البصل الذهبي 20 جنيها بدلا من 18 جنيها والباذنجان الرومي والجزر والكوسة والطماطم والخيار 8 جنيهات للكيلو والفاصوليا 32 جنيها والباذنجان الأبيض 12 جنيها والفلفل الحامي 26 جنيها والبسلة 18 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120 جنيها إلي 150 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 6 جنيهات والكوسة 4 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات والقلقاس 8 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الخس جنيهين ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 18 جنيها و الفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 12 جنيها والباذنجان الملون 14 جنيها والباذنجان العروس 10 جنيهات والباذنجان الرومي 10 والخيار 8 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 20 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 8 جنيهات والقلقاس 12 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 15 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر البرتقال أبوسرة 10 جنيهات إلى 12 جنيها واليوسفي 15 جنيها والجوافة 12 إلى 15 جنيها والموز 10 جنيهات إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 45 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والأفوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وأكد التجار أن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .