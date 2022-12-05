ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 5-12-2022

عاودت أسعار الخضروات والفاكهة الصعود اليوم الإثنين 5- 12- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والبصل الخزين ارتفع إلى 10 جنيهات ، والباذنجان العروس والأبيض والبطاطس 10 جنيهات ، والفلفل الرومي 15 جنيها ، والفلفل الحامي 12 جنيها، والخيار 12 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 70 جنيها إلي 120 جنيها، والفلفل الحامي 5 جنيهات، والليمون 8 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 6 جنيهات،والباذنجان 5 جنيهات، والقلقاس 4 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والبروكلي 12 جنيها للواحدة ، والقرنبيط 5 إلى 10 جنيهات،والكرنب الأحمر ، والأبيض 5 جنيهات، والسبانخ 12 جنيها للكيلو ، والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيها،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير جنيه ،والبسلة 16 جنيها ،الفاصوليا 12 جنيها ،والفلفل الألوان 25 جنيها،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات ،والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والخيار الصوب 12 جنيها.

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر 8 جنيهات ،والبصل الأصفر 10 جنيهات،الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 15 جنيها، والكوسة 5 جنيهات إلى 8 جنيهات،البطاطس 8 جنيهات إلى 12 جنيها،والقلقاس 8 جنيهات،ورق العنب 60 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات،والجزر 12 جنيها ،والملوخية جنيهين ونصف، والليمون 15 جنيها، والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والثوم 13 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر البرتقال اليوسفي تراوح بين 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه ،والجوافة 10 جنيهات ،والرمان 10 إلى 12 جنيها،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه، والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 10 جنيهات ،والعنب الكرمسون 20 جنيها.

أسعار الفاكهة

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والعنب الكرمسون 20 جنيها ،والتفاح الأحمر تراوح من 25 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ،والأفوكادو 80 جنيها ،والخوخ المستورد 20 جنيها ،والكمثرى 17 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 20 جنيها إلي 40 جنيها ،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها، والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 25 إلى 30 جنيها،والعنب الكرمسون بـ 20 جنيها ،الكنتالوب 10 جنيهات إلى 12 جنيها،والشمام 10 جنيهات ،والبطيخ 30 جنيهات للواحدة على الأقل.

وأفاد التجار أن سعر التين الأبيض 12 إلى 15 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 12 جنيها، والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلى 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.