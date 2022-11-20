ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 20-11-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباينا اليوم الأحد 20 – 11- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين جنيهين ونصف إلى 5 جنيهات، والبصل الاحمر ارتفع بنحو جنيه واحد مسجلا 7.5 جنيه بدلا من 6.5 جنيه،البسلة 15 جنيه ، والجزر 6.5 جنيه، والفاصوليا 10 جنيهات، والفلفل 12 جنيها بسوق القطاعي للكيلو .

أسعار الخضروات في سوق العبور

و كشف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها،والفلفل الحامي 5 جنيهات،والليمون 5 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات ، والخيار 3 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 4 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات للواحدة،والبروكلي 14جنيها،والقرنبيط 8 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 10جنيهات للكيلو ،والكرنب 12 جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات

وقال التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ،والبسلة 15 جنيها ،الفاصوليا 8 جنيهات ، والفلفل الألوان 24 جنيها ،والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه، والباذنجان الملون 6.5 جنيه ،والباذنجان العروس 9 جنيهات ،والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والخيار 6.5 جنيه .

وكشف التجار أن سعر البصل الأحمر 7.5 جنيه،والبصل الأصفر 8 جنيهات ،الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 12 جنيها ،والكوسة 8 جنيهات إلى 15 جنيها ،البطاطس 10 جنيهات إلى 15 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات ،ورق العنب 70 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات،والجزر 8 جنيهات ،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 10 جنيهات،والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والثوم 13 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر البرتقال اليوسفي 5 جنيهات،والجوافة8 جنيهات،والرمان 5.5 جنيه إلى 10 جنيهات ،الموز البلدي 12.5 إلى 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 8 جنيهات ونصف،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها، والعنب الأحمر 20 جنيها،والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 20 جنيها إلى 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها ، والخوخ المستورد 25 جنيها ،والكمثرى 15 جنيها إلى 17 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 20 جنيها إلي 40 جنيها،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت من 20 إلى 30 جنيها،والعنب الكرمسون 20 جنيها ،الكنتالوب من 12 جنيهات إلى 15 جنيهات،والشمام 15 جنيها،والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الاقل .

وكشف التجار أن سعر التين الابيض 20 إلى 25 جنيها،والتين البرشومي الأسود 15 جنيها،والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 8 جنيهات ،والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .