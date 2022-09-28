ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 28-9-2022

ارتفعت أسعار الخضروات الفاكهة اليوم الثلاثاء 28- 9- 2022 وارتفع البصل إلى ما بين 5و8جنيهات حسب الجودة مقابل 4جنيهات ،و الطماطم 5 جنيهات، البطاطس 8 جنيهات ، والباذنجان العروس 8 جنيهات، الليمون 16 جنيها ،بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلي 70 جنيها ،والفلفل الحامي 4 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ،والكوسة 5 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر البطاطا للمستهلك ب 5 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير من 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 20 جنيها ،والفلفل الألوان 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات،والباذنجان الملون أو العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 6 جنيهات، والخيار 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضروات

وقال التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 12 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 8 إلى 12 جنيها،البطاطس 6.5 جنيهات إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 70 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات،والجزر 9 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ،والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها ،والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والباذنجان الرومي 6 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها،والعنب الأخضر 15 جنيهات،والعنب الأحمر 8.5 جنيه،والمشمش 35 جنيها ،الموز البلدي 15 جنيها ،والموز المستورد 25 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر التفاح المستورد 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ،والتفاح البلدي 12 جنيها إلي 15 جنيها، والكاكا 20 جنيها،الكيوي 35 جنيها ،والافوكادو 70 جنيها،والخوخ 35 جنيها،والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها، والرمان 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها،والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 35 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 18 جنيها ،والمانجو العويس 25 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو نعومي 20 جنيها ،والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 8 جنيهات،والشمام 8 جنيهات،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وكشف التجار أن سعر التين الابيض ب20 جنيها، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها ،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات،والبرتقال البلدي 15جنيها، والبرتقال الصيفي 12 جنيها .