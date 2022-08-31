ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 31-8-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 31- 8- 2022 ، وتراوحت الطماطم من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، والكوسة 10 جنيهات والفلفل الرومي 6.5 جنيه ، والبصل الأحمر 6.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات ، والجزر 6.5 جنيه والفلفل الحار 8 جنيهات ، والبطاطس 10 جنيهات بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلى 80 جنيها ، والفلفل الحامي 4 جنيهات ، والليمون 6 جنيهات ، والكوسة 4 جنيهات ، والخيار 5 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن سعر البطاطا للمستهلك 2.5 جنيه، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، الفاصوليا 36 جنيها ، والفلفل الألوان 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض ، الملون ،العروس أو الرومي 5 جنيهات والخيار 10 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 8 جنيهات، والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات ، البطاطس 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الأسود العروس 5 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة، والليمون 10 جنيهات إلى 20 جنيها ، والبامية من 12 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات .

وألمح التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات ، والعنب الأحمر 10 جنيهات ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 12 جنيها ، والموز المستورد 12 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر التفاح المستورد الأصفر 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 25 إلى 35 جنيها ، والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ،والأفوكادو 25 جنيها ، والخوخ 15 جنيها، والكمثرى 15 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأخضر 20 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 15 جنيها، ومانجو زبدية 12 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر المانجو نعومي 20 جنيها والعنب الأسود البلدي 12 جنيها ، والعنب الكرمسون 12 جنيها ،الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 6.5 جنيه ، والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وذكر التجار أن سعر التين الأبيض ب12جنيها، والتين البرشومي الأسود 8 جنيهات إلى 12 جنيها، والبرتقال أبو سرة 15 جنيها ، والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.