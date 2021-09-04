ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 4-9-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة صعودا اليوم السبت 4-9-2021، وسجلت أسعار الباذنجان العروس والخيار البلدي 6.5، والطماطم 5 إلى 9 جنيهات بدلا من 8، والكوسة 6 إلى 12، الخيار 8 جنيهات والبصل 5 بدلا من 4، الجوافة بين 15 إلى 20 جنيها، والبرتقال البلدي 10 جنيهات لدى بائعي التجزئة.

ونوه التجار بتراوح سعر الملوخية بين 6 إلى 7 جنيهات للكيلو، والبامية 15 جنيها، والفلفل الألوان 20 جنيها، والقثاء 2.5 إلى 8 جنيهات، والخيار البلدي تراوح ما بين 6 إلى 6.5، والخيار الصوب 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن سعر الفلفل الأحمر الحار بـ10جنيهات، والكوسة 6 إلى 12 جنيها، والفلفل الألوان 20جنيها، والفاصوليا 40 جنيها، والبطاطس من 8 إلى 9 جنيهات، والفلفل الرومي 4 جنيهات إلى 8، والكرنب من 6 إلى 8 جنيهات للواحدة.

وافاد التجار بأن سعر الفلفل الحامي 10 إلى 11 جنيهات للكيلو، والباذنجان العروس 4 جنيهات إلى 6 والجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 40 جنيها، والبامية 10 إلى 15 جنيها للكيلو، والملوخية 7جنيهات للكيلو، والليمون بين 5 إلى 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن الجوافة تراوحت بين 12 إلى 20 جنيها، والموز البلدي بين 10 جنيهات إلى 15، والموز المستورد 25 والبلح البرحي 30 إلى 35 جنيها، والتفاح البلدي 25 جنيها، والتفاح الأخضر المستورد 30 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن الرمان تراوح بين 7.5 إلى 10 جنيهات، والتفاح الأصفر سجل 30 جنيها، والبرقوق المستورد 25 جنيها إلى 30 والبرقوق البلدي 25، والتفاح الفرنساوي من 35 إلى 40 جنيها، والتفاح السوري 25، والتفاح الأصفر من 25 إلى 30، والموز المستورد 25 جنيها.

وتابع التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب البلدي 20 جنيها، والعنب الأحمر من 15 إلى 20 جنيها، والتين من 10 إلى 20 جنيها، الكنتالوب أو الشمام 10 جنيهات للكيلو.

وأكد التجار أن سعر المانجو نعومي أو الزبدية أو السكري من 20 جنيها إلى 25، والمانجو الفونسو 35 جنيها للكيلو، والمانجو دبشة بـ20جنيها، والكمثرى 15 جنيها، والخوخ البلدي من 30 إلى 35 جنيها، والخوخ المستورد بـ40جنيها، والبرتقال البلدي 10 جنيهات، والبطيخ 15 إلى 20 جنيها للواحدة.