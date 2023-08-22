ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 22-8-2023

تفاوتت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الثلاثاء 22-8-2023 وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات بدلاً من 12 جنيها ، والبصل تراوح بين 18 و22 جنيها والخيار الصوب 16 جنيها والفلفل 12 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والبطاطس 14 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تأرجح بين 150 جنيها إلي 190 جنيها والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 15 جنيها والكوسة 7 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات .

وذكر التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 15 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 30و40 جنيها والفلفل الألوان 24 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات،والباذنجان الأبيض 10جنيهات والباذنجان الملون 10 جنيهات والخيار البلدي 16 جنيها والخيار الصوب 18 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والثوم 30 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر البصل الأصفر 23 جنيها والبصل الأحمر 22 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 16 جنيها و ورق العنب 50 جنيها والفلفل البلدي 14 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 10 جنيهات إلي 40 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيها و البرقوق 30 جنيها إلي 45 جنيها و العنب الاحمر 20 جنيها و العنب البناتي 20 جنيها و البرتقال 25 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 17.5 جنيه و 20 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها .

أسعار الخضروات والفواكه

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 60 جنيها والتفاح الأحمر 60 جنيها والتفاح الأخضر 70 جنيه والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 60 جنيها والافوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 25 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 15 جنيها إلى 80 جنيها والمشمش 25 جنيها إلى 30 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط .

وكشف التجار أن البرتقال البلدي 25 جنيها والبرتقال الصيفي 25 جنيها والتين 20 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب30 جنيها .