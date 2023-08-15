ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 15-8-2023

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 15-8-2023 وتراوحت الطماطم بين 8.5 جنيه إلى 13 جنيها والبصل 22 و23 جنيها والخيار 14 و18 جنيها والكوسة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والباذنجان 12 جنيها والفلفل الحامي 14 جنيها والبطاطس 14 جنيها والبامية 25 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 190 جنيها إلي 210 جنيها والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 20 جنيها والكوسة 7 جنيهات والخيار 9 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 15 جنيها للكيلو .

وأشار التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 25 جنيها .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان العروس 12 جنيها ،والباذنجان الأبيض 12 جنيهاوالخيار البلدي 16 جنيها والخيار الصوب 18 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والثوم 30 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر البصل الأصفر 20 جنيها والبصل الأحمر 20 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 16 جنيها و ورق العنب 50 جنيها والفلفل البلدي 14 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 10 جنيهات إلي 40 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 25 جنيها و البرقوق 20 جنيها إلي 45 جنيها و العنب الاحمر 20 جنيها و العنب البناتي 20 جنيها والبرتقال 15 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 17.5 جنيه و 20 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 60 جنيها والتفاح الأحمر 60 جنيها والتفاح الأخضر 70 جنيه والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 60 جنيها والأفوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 25 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 12 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 15 جنيها إلى 80 جنيها والمشمش 25 جنيها إلى 30 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط.

وقال التجار إن البرتقال البلدي 20 جنيها والبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية 30 جنيها.