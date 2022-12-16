ارتفاع البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 16-12-2022

ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 16- 12- 2022، وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والبسلة 18 جنيهًا بدلًا من 16 جنيهًا، والباذنجان الأبيض والعروس 10 جنيهات، والخيار الصوب 12 جنيهًا، والفاصوليا 10 جنيهات، والبطاطس 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 13 جنيهًا بسوق التجزئة.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، والفلفل الحامي 7 جنيهات، والليمون 7 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والخيار 6 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات، والقلقاس 4 جنيهات.

وأضاف التجار أن سعر الكابوتشا تراوح بين 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات للواحدة، والبروكلي 12 جنيهًا، والقرنبيط 5 إلى 10 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 5 جنيهات، والسبانخ 12 جنيهًا للكيلو، والكرنب 15 جنيهًا.

أسعار الخضراوات

وكشف التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات، والبقدونس، الكسبرة، الشبت/ الجرجير جنيه، والبسلة 18 جنيهًا، والفاصوليا 10 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيهًا، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 11 جنيهًا، والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والخيار 8/ 10 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن سعر البصل الأحمر 9 جنيهات، والبصل الأصفر 10 جنيهات، والفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيهًا، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، والكوسة 12 جنيهًا، والبطاطس 6.5 جنيه إلى 12 جنيهًا، والقلقاس 6.5 جنيه، وورق العنب 60 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأفاد التجار بأن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والملوخية جنيهان ونصف، والليمون 12 جنيهًا، والثوم 13 جنيهًا.

وذكر التجار أن سعر البرتقال تراوح بين 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والجوافة 12 جنيهًا، والرمان 15 جنيهًا، والموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه، والموز المستورد 20 جنيهًا، والعنب البلدي 12.5 جنيه، والعنب الكرمسون 20 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيهًا، والعنب الكرمسون 20 جنيهًا، والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، والكاكا 15 جنيهًا، والكيوي 30 جنيهًا، والأفوكادو 80 جنيهًا، والخوخ المستورد 25 جنيهًا، والكمثرى 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

وقال التجار إن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 16 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيهًا، والبرقوق الأسود 30 إلى 35 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر المانجو الكيت/ الكنت تراوح من 35 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والعنب الكرمسون 20 جنيهًا، والكنتالوب 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، والشمام 10 جنيهات، والبطيخ 40 جنيهًا للواحدة على الأقل.

وذكر التجار أن سعر التين الأبيض 15 إلى 20 جنيهًا، والتين البرشومي الأسود 15 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 10 جنيهات، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات.