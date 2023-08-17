ارتفاع البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 17-8-2023

واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة التفاوت، اليوم الخميس 17-8-2023، وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 12 جنيهًا، والبصل 20 و25 جنيهًا، والخيار 14 جنيهًا إلى 16 جنيهًا، والكوسة 6.5 و16 جنيهًا، والفلفل 16 جنيهًا، والباذنجان الرومي 10 جنيهات، والبطاطس 13 جنيهًا، والبامية 25 جنيهًا بسوق التجزئة، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأوضح التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 190 جنيهًا إلى 210 جنيهات، والفلفل الحامي 7 جنيهات، والليمون 20 جنيهًا، والكوسة 7 جنيهات، والخيار 9 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأفاد التجار بأن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والسبانخ والملوخية 15 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه، والجرجير جنيه ونصف الجنيه للحزمة، والفاصوليا 30 جنيهًا، والبامية 25 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات، والخيار البلدي 14 جنيهًا، والخيار الصوب 18 جنيهًا، والباذنجان الرومي 10 جنيهات، والثوم 30 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر البصل الأصفر 20 جنيهًا، والبصل الأحمر 20 جنيهًا، والفلفل الأحمر/ الشطة 16 جنيهًا، والفلفل الرومي 14 جنيهًا، والكوسة 16 جنيهًا، وورق العنب 50 جنيهًا، والفلفل البلدي 14 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وقال التجار إن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات، والجزر 14 جنيهًا، والليمون 10 جنيهات إلى 40 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا، والبرقوق 20 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، والعنب الأحمر 20 جنيهًا، والعنب البناتي 20 جنيهًا، والبرتقال 15 جنيهًا، والجوافة 15 جنيهًا، والموز 17.5 جنيه و20 جنيهًا، والعنب الأسود 30 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر التفاح الأصفر 60 جنيهًا، والتفاح الأحمر 60 جنيهًا، والتفاح الأخضر 70 جنيهًا، والتفاح البلدي 35 جنيهًا، والكمثرى 30 جنيهًا، والكيوي 60 جنيهًا، والأفوكادو 180 جنيهًا، والخوخ البلدي 25 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفواكه

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا، والتين 25 جنيهًا، والكنتالوب 12 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 15 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والمشمش 25 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، والبطيخ 40 جنيهًا للواحدة في المتوسط.

ونوه التجار بأن سعر البرتقال البلدي 20 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 20 جنيهًا، والتين 70 جنيهًا، والمانجو السكري والزبدية 30 جنيهًا.