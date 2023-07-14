ارتفاع البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 14-7-2023

تفاوتت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 14-7-2023، وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، والبامية 30 جنيهًا، والخيار 12 جنيهًا، والكوسة 12 جنيهًا، والبصل 22 جنيهًا، والبطاطس 13 جنيهًا، والباذنجان 10 جنيهات، والفلفل الألوان 24 جنيهًا، والفاصوليا 30 جنيهًا بسوق القطاعي، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأوضح التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 12 جنيهًا، والكوسة 7 جنيهات، والخيار 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات.

وأضاف التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والسبانخ والملوخية 12 جنيهًا للكيلو، والبطاطس 12 جنيهًا.

أسعار الخضراوات اليوم

وأكد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه، والجرجير جنيه ونصف الجنيه للحزمة، والفاصوليا 30 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والخيار البلدي 12 جنيهًا، والخيار الصوب 12 جنيهًا، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه.

وكشف التجار أن سعر البصل الأحمر 22 جنيهًا، والبصل المقور 20 جنيهًا، والبصل الذهبي 22 جنيهًا، والفلفل الأحمر/ الشطة 20 جنيهًا، والفلفل الرومي 14 جنيهًا، والكوسة 8 إلى 12 جنيهًا، وورق العنب 25 جنيهًا، والفلفل البلدي 16 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

ونوه التجار بأن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات، والجزر 16 جنيهًا، والليمون 24 جنيهًا، والثوم 40 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا، والبرقوق 45 جنيهًا، والعنب الأحمر 30 جنيهًا، والعنب الأخضر 25 جنيهًا، والبرتقال 20 جنيهًا، والجوافة 20 جنيهًا، والموز 20 جنيهًا، والعنب الأسود 30 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهًا، والتفاح الأحمر 30 إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأخضر 50 جنيهًا، والتفاح البلدي 40 جنيهًا، والكمثرى 60 جنيهًا، والكيوي 50 جنيهًا، والأفوكادو 120 جنيهًا، والخوخ البلدي 20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفواكه

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر المانجو تراوح من 35 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والكنتالوب 15 جنيهًا، والشمام 10 جنيهات، والبطيخ 40 جنيهًا للواحدة.

ونوه التجار بأن سعر البرتقال البلدي 20 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 20 جنيهًا، والتين 70 جنيهًا.