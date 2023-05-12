ارتفاع البصل... أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 12-5-2023

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 12-5-2023 وتراوحت الطماطم بين 4.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، والفلفل الرومي والخيار والكوسة 12 جنيهًا، والباذنجان العروس 10 جنيهات، والفلفل الألوان 40 جنيهًا، والبطاطس 6.5 جنيه، والبصل الذهبي 16 جنيهًا، والفاصوليا 12 جنيهًاـ والثوم 45 جنيهًا بسوق القطاعي.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وقال التجار إن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيه إلى 130 جنيهًا، والفلفل الحامي 6 جنيهات، والليمون 10 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 جنيه، والقلقاس 5 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة، والكابوتشا 7 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والسبانخ والملوخية 12 جنيهًا للكيلو، والكرنب 12 جنيهًا، والبطاطس 6.5 جنيه.

أسعار الخضراوات اليوم

وذكر التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه، والجرجير جنيه للحزمة، والبسلة 20 جنيهًا، والفاصوليا 12 جنيهًا، والفلفل الألوان 16 إلى 40 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والخيار 6.5 إلى 12 جنيهًا.

و أوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيهًا، والبصل المقور 14 جنيهًا، والبصل الذهبي 16 جنيهًا، والفلفل الأحمر/ الشطة 15 جنيهًا، والفلفل الرومي 10 جنيهات، والكوسة 12 جنيهًا، والبطاطس 6.5 جنيه، وورق العنب 25 جنيهًا، والفلفل الحامي 12 جنيهًا، والبامية 40 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والجزر 8 جنيهات، والليمون 20 جنيهًا، والثوم 40 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر البرتقال البلدي 7.5 جنيه، والجوافة 12 جنيهًا، والموز 10 جنيهات إلى 12.5 جنيه، والموز المستورد 25 جنيهًا، والعنب الأسود المستورد 80 جنيهًا، والعنب البلدي 50 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهًا، والتفاح الأحمر 30 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأخضر 80 جنيهًا، والكمثرى 80 جنيهًا، والكيوي 50 جنيهًا، والأفوكادو 120 جنيهًا، والخوخ المستورد 40 جنيهًا، والخوخ البلدي 15 جنيهًا، والفراولة 12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 70 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر المانجو الكيت/ الكنت تراوح من 60 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والكنتالوب 15 جنيهًا، والبطيخ 30 جنيهًا للواحدة.

وأوضح التجار أن البرتقال البلدي تراوح بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه، والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه.