ارتفاع البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد7-5-2023

تذبذبت أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الأحد 7 -5-2023 و تأرجحت أسعار الباذنجان والطماطم والخيار بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه لكيلو الفلفل الرومي 12 جنيها والبطاطس 8 جنيهات والبصل 15 جنيها وحزمة الجرجير والفجل جنيه ونصف والكوسة 10 جنيهات بسوق التجزئة.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأكد التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيه إلي 130 جنيها والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 10 جنيهات والكوسة 5 جنيهات والخيار 3 جنيهات والباذنجان الرومي 2.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات والسبانخ والملوخية 12جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

وأفاد التجار بأن سعر البقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 20 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها .

أسعار الخضراوات اليوم

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 5 جنيهات والباذنجان العروس 6.5 جنيه والباذنجان الرومي 5 جنيهات والخيار 6.5 جنيه .

و أشار التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والكوسة 10 جنيهات و البطاطس 8 جنيهات ورق العنب 25 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيهاو البامية 40 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 8 جنيهات .

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 إلى 12 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 10 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 80 جنيها والعنب البلدي 50 جنيها .

وقال التجار إن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 30 إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيها والكمثرى 80 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 12 جنيها.

أسعار الخضراوات والفواكه

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 70 إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأفاد التجار بأن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 30 جنيها للواحدة .

وأضاف التجار أن البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه .