ارتفاع البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 30-12-2022

ارتفعت أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الجمعة 30- 12- 2022، وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، بدلًا من 6.5 جنيه أمس، والبصل 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، والكوسة 10 جنيهات، و الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والخيار 10 جنيهات، والفلفل الألوان 25 جنيهًا بسوق القطاعي.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وذكر التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيهًا إلى 100 جنيه، والفلفل الحامي 6 جنيهات، والليمون 8 جنيهات، والكوسة 4 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 4 جنيهات.

وأفاد التجار بأن سعر الكابوتشا 3 جنيهات للواحدة، والبروكلي 5 جنيهات، والقرنبيط 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، والكرنب الأحمر، والأبيض 4 جنيهات، والسبانخ 3 جنيهات، والكرنب 15 جنيهًا، والبطاطس الجديدة 8 جنيهات على الأقل.

أسعار الخضراوات

وأفاد التجار بأن سعر البطاطا 6.5 جنيه، والبقدونس، الكسبرة، الشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه، والبسلة 14 جنيهًا، والفاصوليا 8 إلى 10 جنيهات، والفلفل الألوان 25 جنيهًا، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات، والباذنجان العروس 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 6 جنيهات ونصف، والخيار الصوب 10 جنيهات.

وقال التجار إن سعر البصل الأحمر 12 جنيهًا، والبصل الأصفر 11 جنيهًا، والفلفل الأحمر أو الشطة 18جنيهًا، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 12 جنيهًا، والكوسة 6.5 إلى 10 جنيهات، البطاطس 6.5 جنيه إلى 12 جنيهًا، والقلقاس 6.5 جنيه، وورق العنب 60 جنيهًا.

أسعار الخضراوات اليوم

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والجزر 5 – 8 جنيهات، والملوخية جنيهان ونصف، والليمون 14 جنيهًا، والثوم 20 جنيهًا.

وذكر التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، والجوافة من 12 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، والرمان 15 جنيهًا، والموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه، والموز المستورد 20 جنيهًا، والعنب البلدي 12.5 جنيه، والعنب الكرمسون 20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

ونوه التجار بأن سعر التفاح الأصفر 30 جنيهًا، والتفاح الأحمر تراوح من 25 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، والكاكا 15 جنيهًا، والكيوي 35 جنيهًا، والأفوكادو 80 جنيهًا، والخوخ المستورد 35 جنيهًا، والكمثرى 20 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 35 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيهًا، والبرقوق الأسود 40 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 40 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، والكنتالوب 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والشمام 10 جنيهات، والبطيخ 40 جنيهًا للواحدة.

وأشار التجار إلى أن سعر التين الأبيض 15 إلى 20 جنيهًا، والتين البرشومي الأسود 15 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والبرتقال البلدي 6.5 جنيه، والبرتقال الصيفي 5 جنيهات، واليوسفي 10 جنيهات.