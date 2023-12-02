ارتفاع البصل .. أسعار الحضروات والفاكهة اليوم السبت 2-12-2023

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 2-12-2023 لتتراوح الطماطم بين 8 جنيهات و11 جنيها بدلا من 10 جنيهات والبصل الجاف يقفز إلى 30 جنيها بدلا من 28 جنيها والبطاطس الجديدة 13 و18 جنيها والخيار 12 و20 جنيها والفاصوليا 12 جنيها والبسلة 30 جنيها والكوسة 14 جنيها والباذنجان الرومي 6 جنيهات والباذنجان الأبيض 12 جنيها طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و160 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 7 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأضاف التجار أن سعر الخس الكابوتشا 8 جنيهات للواحدة والخس جنيهين ونصف والبروكلي 30 جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 20 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه للحزمة والفاصوليا 12 جنيها والبامية 35 والبسلة 30 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر البطاطا الحلوة 6.5 جنيه و الباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 12 جنيها والباذنجان المخدد 12 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر البصل تراوح بين 20 جنيه و 28 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها وورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامى 12 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 16جنيها والليمون 8 جنيهات إلي 10 جنيهات والكوسة 16 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الشمام من 15 جنيها والبرقوق 50 جنيها و العنب الاحمر 35 جنيها والعنب البلدي 20 جنيها والبرتقال ابو سره 10 جنيهات بدلا من 12والجوافة 15 جنيها والموز 15 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيها و180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والأفوكادو 180 جنيها والخوخ 50 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الكاكا 20 جنيها والتفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلى 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10 جنيهات إلى 20 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر المانجو نعومي 40 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12.5 جنيه و15 جنيها.

وأوضح التجار أن البرتقال أبو سرة 15 جنيها والتين البرشومي 15و25 جنيها والمانجو السكري والزبدية 35 جنيها والبلح البرحي 50 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 30 جنيها والقشة 80 جنيها.