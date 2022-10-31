ارتفاع البسلة .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 31-10-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 31- 10- 2022 ، وسجلت الطماطم بين 5 إلى 8 جنيهات ، والفلفل الألوان 20 جنيها والبسلة 24 جنيها ، والفلفل الرومي /الكوسة 12 جنيها ، الباذنجان الأبيض تراجع إلي 8 جنيهات ، والبطاطس 12 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 إلي 120 جنيها،والفلفل الحامي 4 جنيهات،والليمون 6 جنيهات ، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 5 جنيهات ، والقلقاس 5 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الكابوتشا 8 جنيهات للواحدة للمستهلك، والبروكلي 20 جنيها ، والقرنبيط 15 جنيها للواحدة والكرنب الأحمر ، والأبيض 17 جنيها ، والسبانخ 15 جنيها للكيلو والكرنب 20 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات ، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا ، الفاصوليا 16 جنيها ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات ، والباذنجان الملون 10 جنيهات، والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والخيار من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات.

وأكد التجار أن البصل الأحمر 6.5 جنيه ، والبصل الأصفر 6 جنيهات ونصف ، الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها ، والقثاء 5 جنيهات ، والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 12 جنيها ، البطاطس 12 جنيها ، والقلقاس 12 جنيها ، ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان العروس 12 جنيها، والجزر 10 جنيهات ، والملوخية جنيهين ونصف ،والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها، والبامية من 20 جنيها إلى 30 جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والثوم 12 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الجوافة 7.5 جنيه، والرمان من 5 إلى 10 جنيهات ، والعنب الأخضر 15 جنيها،والعنب الأحمر 12.5 جنيه ،الموز البلدي 12 إلي 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 8 جنيهات .

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والتفاح الأحمر 15 إلى 35 جنيها ، والكاكا 12 جنيها، الكيوي 30 جنيها، والافوكادو 80 جنيها ، والخوخ 30 جنيها ، والكمثرى 12 جنيها إلى 15 جنيها ، والرمان 5 جنيهات إلى 8 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 15 جنيها، والتفاح الأخضر 20 جنيها ، والتفاح الأمريكي 35 جنيها ، والبرقوق الأسود 35 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ، ومانجو الفونسو 20 جنيها، والمانجو النعومي 20 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر المانجو الزبدية 20 جنيها،والمانجو الكيت أو الكنت 20 جنيها، والعنب الأسود البلدي 15 جنيها ، والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 10 جنيهات،والشمام 12 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر التين الابيض 12 جنيها، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات ، والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 8 جنيهات، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ،والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.