ارتفاع البسلة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 3-3-2023

صعدت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الجمعة 3-3-2023 وتراوحت الطماطم بين 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات الكوسة 10 جنيهات والجزر 8 جنيهات والخيار 10 جنيهات والبصل 18 جنيها، والباذنجان الرومي 10جنيهات والفلفل 16 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 130 جنيها إلي 150جنيهاوالفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 6 جنيهات والكوسة 5 جنيهات والخيار 5 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 8 جنيهات .

وألمح التجار أن سعر الخس جنيهين ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 6 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

وأضاف التجار أن سعر البطاطا 10 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 35 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

أسعار الخضروات

وقال التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 16 جنيها والباذنجان الملون 18 جنيها والباذنجان العروس 14 جنيها والباذنجان الرومي 10 والخيار 10 جنيهات .

وأضاف التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيهاوالكوسة 10جنيهات و البطاطس 9 جنيهات والقلقاس 16 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 15 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

ولفت التجار إلي أن سعر البرتقال أبوسرة 10جنيهات و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 8.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 45 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وأفاد التجار أن سعر التين الابيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيهاوالبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .