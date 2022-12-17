ارتفاع البسلة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 17-12-2022

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 17- 12- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، والبسلة من 16 إلى 18 جنيها، والباذنجان 8 جنيهات إلى 10 جنيهات والخيار 10 إلى 12 جنيها، والبطاطس 6.5 جنيه إلى 12 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها، والفلفل الحامي 6 جنيهات، والليمون 7 جنيهات،والكوسة 6 جنيهات، والخيار 6 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات، والقلقاس 4 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الكابوتشا تراوح بين 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات للواحدة، والبروكلي 12جنيها، والقرنبيط 5 إلى 10 جنيهات، والكرنب الأحمر ، والأبيض 5 جنيهات، والسبانخ 12 جنيها للكيلو ، والكرنب 15 جنيها .

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر البطاطا 5 جنيهات، والبقدونس، الكسبرة، الشبت أو الجرجير جنيه، والبسلة 14 جنيها، الفاصوليا 12 جنيها، والفلفل الألوان 20 جنيها، والباذنجان الأبيض 10جنيهات، والباذنجان الملون 11جنيها، والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والخيار 8إلي 12جنيها .

ونوه التجار بأن سعر البصل الأحمر 9 جنيهات، والبصل الأصفر 10 جنيهات، الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه،والفلفل الرومي 16جنيها، والكوسة 8 إلى 12 جنيها، البطاطس 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والقلقاس 6.5 جنيه، ورق العنب 60 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات،والجزر 8 جنيهات، والملوخية جنيهين ونصف، والليمون 12جنيها، والثوم 13 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر البرتقال تراوح بين 6.5 جنيهات إلى 10 جنيهات، والجوافة 12 جنيها، والرمان 15 جنيها، الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه، والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 12.5 جنيه، والعنب الكرمسون 20 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والعنب الكرمسون 20 جنيها، والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 30 جنيها، والافوكادو 80 جنيها، والخوخ المستورد 25 جنيها، والكمثرى 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 16 جنيها إلى 40 جنيها، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها، والبرقوق الأسود 30 إلى 35 جنيها.

ونوه التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 35جنيها إلى 40 جنيها، والعنب الكرمسون ب20 جنيها، الكنتالوب 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والشمام 10 جنيهات، والبطيخ 40 جنيها للواحدة علي الاقل.

وأكد التجار أن سعر التين الأبيض 15 إلى 20 جنيها، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها، والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 10 جنيهات، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات واليوسفي 10 جنيهات.