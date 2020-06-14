ارتفاع البرقوق.. أسعار الخضروات والفاكهة الأحد 14-6-2020

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق الأحد 14-6-2020 وسجل البرقوق هوليود 25 جنيها بدلا من 20 والليمون 23 جنيها بسوق العبور ، وللمستهلك 30 جنيها.
وسجل سعر الطماطم 2.5 والبطاطس 2.5 وانخفض الفلفل بشكل كبير نتيجة حصاد مساحات جديدة، وتراوح الكيلو بين 250 قرشا إلى 6 جنيهات مقابل 8 جنيهات مؤخرا طبقا للتجار .
وأوضحوا أن الخيار سجل 5 إلى 8 جنيهات والكوسة من 6 إلى 8 والباذنجان الرومى 6 جنيهات.
وتراوح سعر الفلفل الألوان من 10 إلى 18 جنيها ، والباذنجان الأبيض والأسود من 3.5 إلى 6 جنيهات والبصل 5، والثوم 25 جنيها ، والجزر 6 جنيهات، والفلفل الرومى من 3 إلى جنيهات والفاصوليا الخضراء 8 والبامية 15 جنيها.
وأكد التجار أن هناك تباينا فى أسعار الفاكهة وتراوح البرقوق من 15 إلى 35 جنيها والتفاح البلدى من 5 إلى 12 جنيها ، والخوخ 7.5 إلى 12 جنيها، والفراولة 6، والعنب الأحمر 15 ، والكنتالوب 5 جنيهات والبطيخ من 20 جنيها للواحدة إلى 50 جنيها.
أسعار الخضروات
ورق عنب بناتى: 16 جنيها
الباذنجان العروس : 6 جنيهات
الباذنجان الرومى: 8 جنيهات
الباذنجان المخدد: 7 جنيهات
الليمون: 30 جنيهًا
فلفل حامى أو رومى: 7 جنيهات
فلفل الوان : من 10 إلى 15 جنيهات
بامية : 20 جنيهًا
ملوخية بلدى: 10 جنيهات
كرنب: 10 جنيهات
خس بلدي: 2 جنيه
كبوتشا: 4 جنيهات
الخضرة: 3 حزم بـ2 جنيه
الجرجير: جنيه
العنب الأحمر :15 جنيها
العنب الأخضر:12 جنيها
المشمش: 12 جنيها
البرقوق: 20 جنيها
التفاح الأصفر: 20 جنيهًا
التفاح السكرى: 20 جنيهًا
الموز البلدي : 12 جنيهًا
بلح تمر : 20 جنيهًا
أناناس : 25 جنيهًا
خوخ : 12 جنيها
أفوكاتو: 35 جنيهًا
البطيخ :30 جنيها للواحدة
الفراولة:8 جنيهات
الكنتالوب:2.5 إلى 5 جنيهات