ارتفاع البرتقال والجوافة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 16-3-2020



تباينت أسعار الخضروات فى الأسواق اليوم الإثنين 16-3-2020 وانخفض سعر الخيار البلدى مقابل ارتفاع كل من الجوافة والفراولة والموز والكوسة والبرتقال ، طبقا لتجار خضروات وفاكهة اليوم في الأسواق .

وأكد عدد من التجار أن سعر الخيار البلدى سجل 5 جنيهات مقابل 6 أمس، واستقرت البطاطس وتباع بـ 4 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والعروس أسود -أبيض بـ 7.5جنيه ، والبصل الأخضر 5 والأحمر 10 جنيهات والبصل الذهبيى8.5 جنيهات والطماطم تراوحت بين 4 إلي 5 جنيهات .

ولفت التجار إلي أن سعر الفاصوليا تراوح من 12 إلى 16جنيهًا ، والكوسة 7 جنيهات بدلا من 5 ، والقرنبيط 6 جنيهات للواحدة ، والكرنب 10 جنيهات للواحدة والقلقاس والبروكلى 10 جنيهات للكيلو وسجل سعر الفلفل الرومي والحامي والصعيدي 12 جنيها ، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة .

وأوضح التجار أن سعر الملوخية والسبانخ 10 جنيهات للكيلو ، وحزمة الجرجير والكرفس جنيه واحد ، والبقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه .

وأوضحوا أن سعر البرتقال أبوسرة ارتفع إلي 6 جنيهات بدلا من 5 و والجوافة 10 جنيهات مقابل 8.5 أمس ، والموز سجل 12 جنيها ، مقابل 10 قبل ساعات واليوسفى 5 جنيهات والتفاح 18 جنيها .

وفيما يتعلق بسعر الجملة فقد تراوح سعر البطاطس من 2 إلى 3 والطماطم 4 والبصل 5 والخيار 3.5 والباذنجان 4، والملوخية 6 جنيهات والفلفل 8 جنيهات والكوسة 3 والفاصوليا من 7 إلى 11 والبسلة 6 جنيهات .