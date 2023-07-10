ارتفاع البرتقال.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 10-7-2023

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 10-7-2023 وتأرجحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه والبامية 16 جنيها والبصل الأحمر / الأصفر 20 جنيها والبطاطس 14 جنيها والخيار 12 جنيها والكوسة 12 جنيها والبرتقال 20 جنيها والباذنجان 6.5 جنيه والجزر 14 جنيها بسوق القطاعي طبقا لعدد من التجار.

وأوضح التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوحت بين 60 جنيها إلى 120 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلى أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 14 جنيها.

وأكد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 16 جنيها.

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 12 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه.

وكشف التجار أن سعر البصل الأحمر 20 جنيها علي الأقل والبصل المقور 20 جنيها والبصل الذهبي 20 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 8 إلى 12 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 16 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 24 جنيها والثوم 40 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 15 جنيها والبرقوق 45 جنيها و العنب الاحمر 30 جنيها والعنب الاخضر 25 جنيها و البرتقال ارتفع إلى 20 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 20 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها .

أسعار الخضروات والفواكه

وقال التجار إن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 40 جنيها والكمثرى 60 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأكد التجار أن سعر المانجو تراوح من 35 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والشمام 10 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة.

وأوضح التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيها والبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها .