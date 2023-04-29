ارتفاع البرازيلي.. أسعار اللحوم اليوم السبت 29-4-2023

ارتفعت أسعار اللحوم المستوردة والطازجة اليوم السبت 29-4-2023 وسجلت اسعار القطع /المفروم البرازيلي 210 جنيه بدلا من 200 جنيها وسجلت أسعار الكندوز البلدي بين 210 جنيها إلى 350 جنيها حسب الجودة ،و لحوم الماعز بين 220 إلى 370 جنيها بحسب عدد من التجار في الأسواق .

وأكد التجار أن سعر كيلو الجملي تراوح بين 220 إلى 250 جنيها و لحوم الضأن بين 280 جنيها إلي 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها في المتوسط .

وأشار التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري “قباني “تراوحت بين 127 إلى 133 جنيها للعجول البقرية و الجاموسي بين 115و120جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم

وأشار التجار إلي أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 230 و280 جنيها و السلاسل التجارية والسوبر ماركت من 220 إلى 380 جنيها.

وكشف التجار أن سعر الكبدة الكندوز في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز وغيره من أنواع اللحوم .

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري متوسطة الأوزان 140 جنيها للكيلو القائم و الجاموسي 125جنيها و الجاموسة اللحم 175 جنيها و إناث الابقار اللحم 190جنيها والعجلة اللحم ب120 جنيها والفحلة اللحم 110جنيها .

أسعار اللحوم ” قباني “

وأشار التجار إلي أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجلت 135جنيها و 300 كجم ب 140جنيه و 150كجم ب 150 جنيه .

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم ب140جنيها ووزن 150 كجم ب150 جنيها .

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 15 ألف جنيه والبتلو 13 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه .

وأكد التجار أن سعر البقرة الحلوبة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة في الاسواق

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيها للكيلو

سعر الكندوز البلدية : 250 جنيها إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

سعر السجق البلدي : 200 جنيها

سعر السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي ب130 جنيه